En fazla yağış Çayırova’da kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kg ile Çayırova’da kaydedildi.

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23/09/2022

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En fazla yağış Çayırova’da kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kg ile Çayırova’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Çayırova 9,0 kg/m², İskele 6,0 kg/m², Salamis 4,0 kg/m², Sipahi 2,0 kg/m², Gazimağusa 1,0 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

23/09/2022 11:59
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TAGS: Yağış, nereye, düştü,
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