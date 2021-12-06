En fazla yağış Çayönü'nde kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 30 kg ile Çayönü’nde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede ölçülen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Çayönü 30 kg/m², Yeşilırmak 25 kg/m², Taşpınar 15 kg/m², Lefke, Gazimağusa 14 kg/m², Gemikonağı, Pile, Zümrütköy 13 kg/m², Beyarmudu, Güzelyurt 12 kg/m², Akdoğan, Doğancı, Kalkanlı 11 kg/m², Gaziveren 10 kg/m²”

Diğer yörelere ise 1 ile 9 kg/m² arası yağış düştü.

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06/12/2021 12:31