En fazla yağış Dipkarpaz’a düştü

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04/01/2024

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En fazla yağış Dipkarpaz’a düştü

 Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı. En fazla yağış Dipkarpaz’a düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre metrekareye düşen yağış, Dipkarpaz’da 7, Selvilitepe ve Çamlıbel’de  6, Alsancak’ta 4, Karaoğlanoğlu’nda 3, Boğaz, Kozanköy, Sipahi ve Zafer Burnu’nda 2, Girne, Kaleburnu, Koruçam, Lefke, Yenierenköy ve Yeşilırmak’ta 1 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 0,5 kg/m² arasında yağış kaydedildi.

04/01/2024 13:03
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TAGS: yağış, Dipkarpaz, meteoroloji
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