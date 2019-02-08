En Fazla Yağış Dipkarpaz’a Düştü

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar geçen sürede en fazla yağış metrekareye 69 kg ile Dipkarpaz bölgesine düştü.

24 saatlik sürede Dipkarpaz’a metrekare başına 69 kilogram, Karaoğlanoğlu’na 29 kilogram, Beylerbeyi ve Girne’ye 27 kilogram, Zafer Burnu’na 20 kilogram, Selvilitepe’ye 17 kilogram, Boğaz’a 15 kilogram, Sipahi’ye 14 kilogram, Esentepe ve Tatlısu’ya 11 kilogram, Taşkent ve Değirmenlik’e 8 kilogram yağış kaydedildi.