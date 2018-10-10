En fazla yağış Kırıkkale’ye düştü

KKTC’de dün sabahtan bu yana en fazla yağış, metrekareye 106 kg ile Kırıkkale’ye düştü. Serin havanın ve yağışların devam etmesi bekleniyor

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yağış miktarları şöyle kaydedildi:

“Kırıkkale’ye 106 kg/m², Gazimağusa’ya 38 kg/m², Kalkanlı’ya 34 kg/m², Akdoğan’a 31 kg/m², Vadili’ye 21 kg/m², Taşpınar’a 17 kg/m², Beylerbeyi’ne 13 kg/m², Dörtyol’a 9 kg/m², Güzelyurt’a 8 kg/m², Çamlıbel, Geçitkale ve Doğancı’ya 7 kg/m², Türkeli ve Çayırova’ya 6 kg/m²”