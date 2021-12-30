En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi

En fazla yağmur metrekareye 50 kg ile Mehmetçik’te kaydedildi.

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30/12/2021

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En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi

 KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 50 kg ile Mehmetçik’te kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Mehmetçik 50 kg/m², Ziyamet 25 kg/m², Kaleburnu 23 kg/m², Pile 20 kg/m², Sipahi 19 kg/m², Yenierenköy 16 kg/m², Salamis, İskele, Çayırova 14 kg/m², Geçitkale 12 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 12 ile 0.1 kg/m² arası yağış kaydedildi

30/12/2021 12:42
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TAGS: yağış, mehmetcik, en fazla,
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