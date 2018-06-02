En Fazla Yağış Mehmetcik’te Kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, Mehmetcik’te metrekareye 50 kilogram yağış düştüğünü, 24 saatte en fazla yağışın burada kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00’nden bu sabah 08.00’e kadar olan 24 saatlik verilerine göre, en az yağış 11 kilogramla Kırıkkale ve Esentepe’de kaydedildi.

GEÇİTKALE’DE METREKAREYE 30 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yörelerin metrekareye göre aldığı yağış oranı şöyle:

“Mehmetcik 50, Geçitkale 30, Mallıdağ ve Kantara 28, Alevkayası 25, Devlet Üretme Çiftliği, Kozanköy ve Kalkanlı 23, Selvilitepe ve Akdeniz 22, Çamlıbel ve Serdarlı 20, Boğaz 17, Vadili ve Çayırova 13, Kırıkkale ve Esentepe 11.”