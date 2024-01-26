En fazla yağış metrekareye 14 kilogram ile Mehmetçik’te kaydedildi

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26/01/2024

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En fazla yağış metrekareye 14 kilogram ile Mehmetçik’te kaydedildi

Ülkede son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 14  kilogram ile Mehmetçik'te ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi tarafından bu sabah saat 8.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarına göre, Gaziveren ve Gazimağusa’da 13  kg/m², Çamlıbel’de 12  kg/m², Selvilitepe’de 11  kg/m² , Koruçam, Akdoğan ve Akıncılar’da 9  kg/m², Girne ve Güzelyurt’ta 8  kg/m², Kozanköy, Ercan, Lefkoşa ve Kaleburnu’nda 7kg/m² yağış kaydedildi.

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 6 kg/m² arası yağış ölçüldü.

26/01/2024 11:12
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TAGS: Yağış, nereye, düştü,
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