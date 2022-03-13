En fazla yağış nereye düştü?

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13/03/2022

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En fazla yağış nereye düştü?

Ülkede dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış, metrekareye 12 kg ile Zümrütköy’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Beylerbeyi 10 kg/m², Boğaz, Türkeli, Doğancı 9 kg/m², Kalkanlı, Bostancı, Değirmenlik, Alayköy, Güzelyurt 8 kg/m², Gaziveren 7 kg/m², Taşpınar, Yeşilırmak 6 kg/m², Akdeniz, Lefkoşa 5 kg/m², Kozanköy, Çamlıbel, Girne, Taşkent, Yenierenköy, Lefke 4 kg/m².”

13/03/2022 12:40
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TAGS: En fazla yağış nereye düştü?
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