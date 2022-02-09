En fazla yağış nereye düştü?

Mehmetçik’te son 24 saatte metrekarede 23 kilogram yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında kaydedilen yağış miktarlarını şöyle açıkladı:

“Mehmetçik’te 23, Dörtyol’da 12, Çayırova’da 11, Beylerbeyi’nde 8, Yeşilırmak’ta 7, Ziyamet’te 6, Gazimağusa’da 5, Yenierenköy, Lefke ve Beyarmuda’nda 4, Değirmenlik, Salamis, Alsancak ve Zümrütköy’de 3 kilogram.”

Yağış alan diğer yörelerde 0,2 ile 2 kilogram yağmur kaydedildi.

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09/02/2022 12:51