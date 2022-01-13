En fazla yağış Tatlısu'da gözlendi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte KKTC genelinde kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Tatlısu’da 18, Yeşilırmak’ta 13, Ziyamet ve Kantara’da 11, Dipkarpaz ve Yenierenköy’de 9, Zaferburnu ve Akdeniz’de 8, Beyarmudu, Esentepe, Lefke, Mallıdağ, Gazimağusa ve Mehmetcik’de 7, Çayırova, Girne, Koruçam ve Serdarlı’da 6 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerdeyse metrekarede 1 ile 5 kilogram arası yağış kaydedildi.

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13/01/2022 13:38