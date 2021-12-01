En fazla yağış Yeşilırmak’a düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını ve bölgelere dağılımını açıkladı

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01/12/2021

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En fazla yağış Yeşilırmak’a düştü

En fazla yağış Yeşilırmak’a düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını ve bölgelere dağılımını açıkladı. En fazla yağış Yeşilırmak’a düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Yeşilırmak’ta 7, Kalkanlı’da 4, Boğaz’da 3, Akdeniz, Dipkarpaz, Doğancı, Güzelyurt, Sipahi, Taşkent, Gemikonağı’nda 2, Kaleburnu, Yenierenköy, Zümrütköy, Lefkoşa ve Gaziveren’de 1 kilogram olarak ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

01/12/2021 12:09
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TAGS: kıbrıs, yağmur, meteoroloji, yağış
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