HABER KIBRIS

En fazla yağış Yeşilırmak'a düştü

08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 11 kg ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.

ads
22/11/2018

En fazla yağış Yeşilırmak'a düştü

Ülkede dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 11 kg ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Yeşilırmak 11 kg/m², Koruçam 6 kg/m², Gemikonağı 3 kg/m², Dipkarpaz, Güzelyurt, Zafer Burnu, Alayköy, Akdeniz, Çamlıbel, Zümrütköy 2 kg/m²”
 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: yağış, düştü, yeşilırmak, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.