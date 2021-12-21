En Fazla Yağış Zafer Burnu’nda

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte meydana gelen yağışların bölgelere göre dağılımını açıkladı.

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21/12/2021

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En Fazla Yağış Zafer Burnu’nda

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte meydana gelen yağışların bölgelere göre dağılımını açıkladı.

Daire’den yapılan açıklamaya göre dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Zafer Burnu’nda 35, Kalaburnu’nda 21, Dipkarpaz’da 18, Tatlısu ve Çayırova’da 15, Kantara’da 10, Geçitkale’de 9, Girne, Alevkaya ve Mallıdağ’da 8, Ziyamet, Gemikonağı ve Yeşilırmak’ta 7, Esentepe ve Sipahi’de 6, Karaoğlanoğlu ve Serdarlı’da 5 kilogram yağış düştü.
Diğer bölgelerdeyse metrekarede 0,1 ile 4 kilogram yağış kaydedildi.

 

21/12/2021 13:05
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TAGS: Zafer Burnu
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