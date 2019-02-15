En Fazla Yağış Zafer Burnu’nda Kaydedildi

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zafer Burnu 37 kg/m², Çamlıbel 21 kg/m², Dipkarpaz 19 kg/m², Yenierenköy 15 kg/m², Selvilitepe 14 kg/m², Sipahi 11 kg/m², Karaoğlanoğlu 10 kg/m², Akıncılar 8 kg/m², Akdeniz 7 kg/m², Çayönü, Kaleburnu, Alsancak 5 kg/m², Gazimağusa, Beyarmudu, Salamis, Ziyamet, Kantara 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.