En fazla yağış Zaferburnu'nda kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 58 kg ile Zaferburnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışın yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zaferburnu 58 kg/m2, Dipkarpaz 38 kg/m2, Kaleburnu 20 kg/m2, Esentapa 14 kg/m2, Alevkaya, Lefkoşa 13 kg/m2, Kantara 11 kg/m2, Serdarlı 10 kg/m2, Yenierenköy, Kırıkkale 7 kg/m2, Mallıdağ, Yakındoğu Üniversitesi, Tatlısu 5 kg/m2”

Diğer yörelerde ise 1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.