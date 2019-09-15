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En fazla yağmur nereye düştü?

Selvilitepe’de 29, Kozanköy’de 26 kilogram yağış düştü

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15/09/2019

Ülkede dün yer yer etkili olan yağışlardan dolayı en fazla yağmuru, metrekareye 24-29 kilogramın düştüğü Selvilitepe, Kozanköy, Taşpınar ve Alsancak aldı

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En fazla yağmur nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 arasını kapsayan 24 saatlik sürede KKTC’deki yerleşim birimlerine düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, metrekareye  Selvilitepe’de 29, Kozanköy’de 26, Taşpınar’da 25, Alsancak’ta 24, Çamlıbel’de 12, Kalkanlı’da 6 ve Lefke’de 4 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerdeyse metrekarede 3 kilogramdan az yağış kaydedildi.

(TAK)


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TAGS: Meteoroloji, hava durumu, haber, kıbrıs
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