En fazla yağmur nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 arasını kapsayan 24 saatlik sürede KKTC’deki yerleşim birimlerine düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, metrekareye Selvilitepe’de 29, Kozanköy’de 26, Taşpınar’da 25, Alsancak’ta 24, Çamlıbel’de 12, Kalkanlı’da 6 ve Lefke’de 4 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerdeyse metrekarede 3 kilogramdan az yağış kaydedildi.

(TAK)