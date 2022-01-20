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En fazla yağmur Zafer Burnu’nda kaydedildi

Dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasındaki sürede en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

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20/01/2022

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En fazla yağmur Zafer Burnu’nda kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasındaki sürede en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede ölçülen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zafer Burnu 5 kg/m², Doğancı 3 kg/m², Dipkarpaz 2 kg/m², Gaziveren, Lefke, Selvilitepe 1 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

20/01/2022 12:32
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