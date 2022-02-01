En fazla yağmur Zaferburnu’nda kaydedildi

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01/02/2022

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En fazla yağmur Zaferburnu’nda kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, dün sabah ile bugün sabah arası en çok yağışın Zaferburnu’na düştüğünü belirtti.

Daire’nin dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekareye Zafer Burnu 32, Lefkoşa 18, Dipkarpaz 14, Yeşilırmak, Taşkent 11, Çamlıbel ve Kozanköy 9, Akıncılar, Kaleburnu, Akdeniz ve Kantara 8, Türkeli, Yakındoğu Üniversitesi, Alevkaya, Alayköy, Devlet Üretme Çiftliği 6, Gemikonağı, Selvilitepe, Lefke ve Koruçam 5, diğer bölgeler ise 4 kilogram veya daha az yağmur aldı.

 

01/02/2022 11:34
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TAGS: En fazla yağmur Zaferburnu’nda kaydedildi
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