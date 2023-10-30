En fesat 3 burç!

Bazı kişiler hayatı daima zorlaştırır ve ilişkileri alt üst eder. Onlar içten pazarlıklıdır. Onu bu kadar zorlaştıran şey sadece o kişinin kişiliği değil aynı zamanda burç özellikleridir. Siz ne kadar çabalarsanız çabalayın anlaşamazsınız. Onlar sinir bozmak ve çilden çıkarmak söz konusu olduğunda bir numaradır. İşte astrolojide en fesat burçlar...

KOVA

Uyumlu gibi görünür ama aslında hiç öyle değildir. Arkadaş canlısı görünümünde sizden tüm faydasını sağlar. Sonrası meçhuldür. Son derece hassas oldukları için onlarla birlikte olmak oldukça zordur. Hiç empati sahibi olmadıkları için insanları susturacaklar. İnsanlar bu burcun ne düşündüğünü asla bilemeyecekler ama yine de Kova burcu herkesin aklında ne olduğunu bilmesini bekleyecek.

BAŞAK

İnsanları kıracak derecede eleştirerek onlara karşı son derece sert olabilirler. Bencil oldukları ve hiçbir şekilde yardımcı olmadıkları düşünülür. Birisi onlara açılmaya çalıştığında oldukça yargılayıcı olabilirler. Üstünlüğün damarlarında dolaştığını hissedebilmeleri için kişinin aşağılık hissetmesine neden olabilirler.

İKİZLER BURCU

İlgi görmedikleri bir zamanda sırf ilgi çekmek için incinmiş ya da korkmuş gibi davranırlar. Dikkatlerini korumak büyük bir görevdir çünkü sürekli dikkatleri dağılır. Ancak bu konuyu onlara anlatırsanız İkizler burcu bir an bile rahat kalmanıza izin vermez. Hayatınızı yürüyen bir felakete çevirebilir.