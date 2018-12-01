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En göz alıcı uzay görüntüleri

Süpernova kalıntılarından cüce galaksilere ve Mars yüzeyinden rengarenk nebulalara kadar göz alıcı uzay görüntüler...

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01/12/2018

En göz alıcı uzay görüntüleri

Kasım ayında bilim insanları, uzayda keşif çalışmalarını yürüten uzay araçları ve teleskoplar vasıtasıyla birçok gök cisminin ilginç görüntülerini elde etti. Süpernova kalıntılarından cüce galaksilere ve Mars yüzeyinden rengarenk nebulalara kadar göz alıcı uzay görüntüler...

 

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Kraliçe Takımyıldızı bölgesinde bulunan Cas A süpernova kalıntısı.

 

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NASA'nın Juno Uzay Aracı tarafından çekilen Jüpiter yüzeyinin görüntüsü.

 

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ESO'nun VISTA tarama teleskopu ile elde edilen Tekboynuzlu (Unicorn) Takımyıldızı içinde bulunan Rozet Nebulası'nın görüntüsü.

 

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SNR 0454-67.2 isimli Süpernova'nın patlama sonrası hali.

 

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Hubble Teleskobu'nun görüntülediği Kılıçbalığı (Dorado) Takımyıldızı içerisinde yaklaşık 160.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Büyük Macellan Bulutu'ndaki NGC 1866 açık yıldız kümesi.

 

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NASA'nın Mars keşif aracı 'InSight' tarafından elde edilen Mars yüzeyinin görüntüsü.

 

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Avrupa Güney Gözlemevi’nin (ESO) Çok Büyük Teleskobu tarafından elde edilen büyük kütleli üçlü yıldız sisteminin görüntüsü. Eski bir Mısır tanrısının adı olan Apep takma adı verilen bu sistem belki de bulunan ilk gama-ışın patlaması öncülü olabilir.

 

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Hubble Uzay Teleskopu tarafından görüntülenen Güneytacı Takımyıldızı'ndaki ESO 338-4 cüce galaksisi.

 

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NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu tarafından çekilen G54.1 + 0.3 isimli Süpernova görüntüsü.

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TAGS: NASA, Mars, Kaşif, haber, kıbrıs
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