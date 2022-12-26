En güçlü firavun 3 bin 200 yılın ardından canlandırıldı

Antik Mısır'ın en güçlü firavunu olan 2. Ramses'in yüzü yeni bir bilimsel çalışma kapsamında, 3 bin 200 yıl aradan sonra ilk kez görüldü. Yaklaşık 200 eşi ve yüzden fazla çocuğu olan 2. Ramses, Mısır'ı genişletmesiyle ve inşa ettirdiği tapınaklarla biliniyor.

Eski Mısır'ın en güçlü firavunu 2. Ramses’in yüzü, yeni bir bilimsel yöntem sayesinde 3 bin 200 yıl sonra yeniden canlandırıldı.

Mısır ve İngiltere'den bilim insanları, 2. Ramses’in yüzünü yeniden oluşturmak için kafatasının 3 boyutlu bir modelini kullanarak firavunun ölüm anında nasıl göründüğünü ortaya çıkarmak için iş birliği yaptı.

(Fotoğrafta II. Ramses'in 45 yaşındaki hali görülüyor.)

Araştırmacılar, daha sonra yaşlanma sürecini tersine çevirerek, 2. Ramses’İn gücünün zirvesinde olduğu dönemdeki yüzünü ortaya çıkarmak için zamanı yarım yüzyıl geri aldı. Sonuç, gerçek kafatasının bilgisayarlı tomografi taramasına dayalı olarak firavunun ilk 'bilimsel yüz rekonstrüksiyonu' oldu.

"YAKIŞIKLI BİR HÜKÜMDAR"

Kafatasının 3 boyutlu modelini oluşturan Kahire Üniversitesi'nden Sahar Saleem, sonucun 'çok yakışıklı' bir hükümdarı ortaya çıkardığını söyledi.

Saleem, "Yeniden yapılandırılan yüz, 2. Ramses’in belirgin bir burun ve güçlü bir çeneye sahip çok yakışıklı bir Mısırlı olduğunu ortaya çıkardı" diye konuştu.

(Fotoğrafta II. Ramses'in 90 yaşındaki hali görülüyor.)

2. RAMSES KİMDİR?

Büyük Ramses olarak bilinen II. Ramses MÖ 13. yüzyılda eski Mısır'a hükmetti. Ailesi, Akhenaton'un hükümdarlığından birkaç on yıl sonra iktidara geldi. 2. Ramses, güney Suriye'deki isyanları bastırarak ve Kadeş Savaşı'nda Hititlerle savaşarak Mısır'ın gücünü geri kazandı.

Celile ve Amor'daki kasabaları ele geçirdi, ancak Hititleri yenemeyince MÖ 1258'de bir barış antlaşmasını kabul etti.

2. Ramses'in refahı üstlendiği inşaat miktarıyla ölçülebilir. Önceleri askeri seferler için bir üs olarak Nil deltasında bir şehir inşa etti ve babası tarafından başlatılan Osiris tapınağının inşasına yeniden başladı. Karnak'taki tapınağa eklemeler yaptı ve Luksor'da babası için bir cenaze tapınağını tamamladı. Nubia'da, en ünlüsü Abu Simbel'dekiler olmak üzere altı tapınak inşa etti.

200'DEN FAZLA EŞİ OLDU

Diğer taraftan, yaklaşık 90 yıl yaşadığı tahmin edilen 2. Ramses uzun yaşamı süresince birçok kez evlendi. Firavunun 200'den fazla eşi ve çoğu hayatta kalan 100'den fazla çocuğu oldu. İlk eşi ise Abu Simbel'deki tapınaklardan birini adadığı Nefertari'ydi. Bununla birlikte, diplomasi, 2. Ramses'in bazı evliliklerinde de rol oynadı. 2. Ramses, MÖ 1258'de Mısır-Hitit Barış Antlaşması'nın hazırlanmasının ardından bir veya iki Hitit prensesiyle evlendi.

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26/12/2022 18:07