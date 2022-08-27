En güvenilmez 4 burç...

Sevdiğiniz insanlar mutlu bir ilişki kurmak istiyorsanız ona mutlaka güvenmek istersiniz. Güvendiğin bir kişiyle ilişki yaşadığınızda kendinizi daha iyi hissedersiniz. Ancak bazı kişilerle ilişki yaşarken dikkatli olmanız gerekir. Aşık olmayı abartan ya da kimseye bağlanamayan biriyle birlikte olmak gerçekten zor olabilir. Astrolojide de asla aşık olunmaması gereken bazı burçlar var. En güvenilmez burç hangisidir? diye merak ediyorsanız yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Astroloji aşk ve ilişkiler hakkında birçok ipucu verir. Hayatınızdaki insanla nasıl bir ilişki yürütmeniz hakkında bilgi istiyorsanız burcuna bakabilirsiniz. Astrolojide yer alan bazı burçlar ilişki konusunda sınıfta kalıyor.

İKİZLER BURCU

İlişkiler konusunda en güvenilmez burçların ilk sırasında İkizler burcu yer alıyor. İkizler burcu olan kişiler yeni insanları tanımayı ve sosyalleşmeyi çok seviyor. Flört etmekten de asla geri durmuyorlar. İkizler burcu biriyle beraberseniz onu her an başkalarıyla flört ederken bulabilirsiniz.

İkizler burcu uzun süreli ilişkilerden çok çabuk sıkılır. Her zaman yenili arar. Bu sebeple ikizler burcu olanlara ilişkilerde güvenmez neredeyse imkansız olur.

ASLAN BURCU

Aslan burcu aslında sadık burçlar arasında yer alır. Birini gerçekten sevdiğinde onu kolay kolay aldatmaz. Ancak Aslan burçları aşık olmayı öyle çok abartır ki kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Aslan burçları her zaman en kusursuz insan olduğunu düşünür. Çok seçici olduğu için birine aşık olması da zor olabilir

Aslan burcu biriyle birlikte olmadan önce mutlaka onun sizi sevdiğinden emin olur. Eğer emin değilseniz Aslan burcuna güvenerek yola çıkmayın. Çünkü daha iyisini bulduğunda sizi asla gözü görmez.

AKREP BURCU

Akrep burcu astrolojideki en gizemli burçlar arasında yer alır. Akrep burcu olan birini tanımak çok zordur. Kendisi hakkında hiçbir ayrıntıyı anlatmazlar. Ancak karşısındaki insanı tanımak için her şeyi öğrenmek isterler.

Akrep burçları her zaman ketum olduğu için yapacakları konusunda fikir sahibi olmak kolay olmaz. Bu özellikleri onları ilişkilerde güvensiz yapar.

Akrep burcu biriyle birlikte olmadan önce onu yeteri kadar tanıyamayacağınızı bilmeniz gerekir. Genellikle ilişkilerde sadık olan Akrep burçları işler istediği gibi gitmediğinde sizi kolayca yarı yolda bırakabilir.

KOÇ BURCU

Koç burcu her zaman neşeli, girişken ve konuşkan özellikleri ile dikkat çeker. Koç burçları ilişkilerinde de son derece eğlenceli insanlar olur. Ancak Koç burçlar partnerlerinden çok kolay sıkılabilir. Çocuk gibi, çok kısa bir süre sonra oynayacak bir şey veya yeni birini bulurlar. Koç burcuna bu sebeple çok bağlanmamanız gerekir.

Koç burcunun gerçekten aşık olabilmesi olay olmaz. Sürekli yeni arayışlarda olan Koç burcu birine ilişkilerde güvenilmez. Eğer bir Koç burcu ile birlikte olmak istiyorsanız üzülmemek için iyi düşünmeniz gerekir.

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27/08/2022 20:19