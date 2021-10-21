En güzel büyükelçi Poklonskaya'dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf geldi

Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atanan Natalya Poklonskaya, siyasette olduğu kadar sosyal medyada da oldukça aktif.

41 yaşındaki büyükelçi, diplomatik üniformalı ilk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Paylaşımın altındaki yorumlarda birçok kişi Poklonskaya'ya yeni görevinde başarılar dilerken, bazıları "En güzel büyükelçi" yorumunu yaptı.

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poklonskaya'yı Yeşil Burun Adaları'na büyükelçisi olarak atamıştı.

Atamasıyla ilgili konuşan Poklonskaya, büyükelçi olarak atanmış olmaktan memnun olduğunu, Dışişleri Bakanlığı ve ona bağlı Diplomasi Akademisi'ndeki staj ve kursları tamamladığını söyledi.

Poklonskaya, Kırım'ın 2014'te Rusya'ya bağlanmasını izleyen dönemde yarımadada başsavcı olarak görev yapmış, "Kırım baharı" olarak isimlendirilen geçiş sürecinde önemli bir yol oynadı.

Savcılık görevine atanmasından sonra, Kırım'da, Berkut üyelerine karşı işlenen şiddet içeren saldırılara ilişkin bir soruşturma yer aldı.

Poklonskaya, aynı zaman zarfında, anayasal düzeni devirmek veya devlet iktidarını ele geçirmek için komplo içinde olduğu iddiası nedeniyle Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde aranan bir suçlu olarak yer aldı.

Rusya Federasyonu Konseyi ise Poklonskaya karşı suçlamaları bir "blöf" olarak gördüğünü ilan etti.

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21/10/2021 11:15