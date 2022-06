En güzel seven burç hangisidir?

Sevgilisini ya da eşini çok seven biriyle birlikte olmayı herkes hayâl eder. Aşk yaşamayı çok seven ve tüm duygularını derinden hissetmeyi seven insanlarla bir ilişki yaşamak rüya gibi olabilir. Astrolojide aşkını tutkuyla ve hakkını vererek yaşayan burçlar var. Hayatınızdaki insanın gerçekten size çok aşık olduğunu anlamanın ipuçlarını arıyorsanız burcuna bakabilirsiniz. İşte partnerini deli gibi seven burçlardan bazıları...

KOÇ BURCU

Zodyak sıralamasının ilk burcu olan Koçlar, aşka kendini tam veren burçtur. Aşıkken gözü hiçbir şey görmez, hesap kitap yapmaz, sadece yaşar. İlişkilerinde fedakarlık yapmaktan çekinmezler. Koç burçlarında öyle bir tutku vardır ki, aşkı tek taraflı yaşasa bile uzun zaman sürdürebilir, kendi içinde yaşarken de aşktan vazgeçmezler.

İlişkide mutsuz olsalar dahi hemen pes etmek yerine bir çözüm ararlar, sevmeye devam eder ve sevilmeyi beklerler. Aşkla dolup taşan bir Koç burcu, partnerini mutlu etmek için her şeyi yapacaktır.

Öte yandan Koçlar, ilişkide oldukça kıskanç olabilirler. Bazen bu kıskançlıkları ile karşı tarafı yıpratabilirler. Ancak kendileri için özgürlük çok önemlidir. Özgür olmayı seven Koç burçları, çoğu zaman aynı şeyi karşı taraf için düşünemeyebilirler.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları dışarıdan fazla mantıklı, dengeli ve hatta soğuk görünebilirler. Ancak aradığı insanı bulduğuna inandığında sonsuza kadar sevmeye ant içerler. Terazi burçlarının doğasında ihanet yoktur. Çok sadık sevgililerdir.

Bir Terazi burcunu ilişki içinde bağırırken, kavga ederken görmek çok zordur. Tartışmadan uzak durmak isteyen Teraziler kırılmaktan ve kırmaktan da çok korkarlar. Siz tartışmaya çalışırken Terazi burcu partneriniz bir duvar gibi soğuk ve hissiz durabilir. Bu sizi çıldırtmasın. Sizinle kavga etmiyorsa tamamen sevdiğindendir.

Konu uzamasın diye susmayı tercih ederler. Ancak bunu da yanlış anlamayın çünkü yapılan hiçbir şeyi unutmazlar ve zamanı geldiğinde büyük bir patlama ile kavganın en büyüğünü de ederler.

BALIK BURCU

Balık burçları her duyguyu en uçlarda yaşarlar, tabii ki aşkı da öyle! Aşkta eli kolu bağlanan Balık burçları tüm zayıflıkları ile kendini teslim eder. Hiçbir şeyi saklama gereği duymazlar.

Gizemli davranmayı beceremezler, kendileriyle ilgili her şeyi açık ederler. Hislerini saklamayı asla başaramayan Balık burçlarının ne düşündüğünü gözlerine bakarak dahi anlayabilirsiniz.

Balık burçları kendisini partnerine adar. Sevmeyi ve sevilmeyi çok severler. Duygularını fazla yoğun yaşadığı için çabucak kırılabilir, kıskançlık yapabilirler. Eğer bir Balık burcu ile beraberseniz şunu bilmelisiniz ki; kalbine bir kere bile olsa dokunduysanız size sadık kalacaktır.

İKİZLER BURCU

"Ne, İkizler mi?" dediğinizi duyar gibiyiz. Birçok insanın aşk hayatında İkizler burcu kalp kırıklığı vardır. Evet, tüm bunları kabul ediyoruz ancak İkizler burçlarının aşkı yaşamayı çok iyi bildiğini itiraf etmek zorundayız. Bir İkizler burcu ile beraberken kendinizi bulutların üzerinde hissedersiniz. Size kendinizi muhteşem değerli, özel hissettirirler.

İkizler burçlarının ilişkide en sevdiği aşama flört aşamasıdır. Karşısındaki kişiyi çözmeye çalışma evresine bayılırlar. İlişkinin başında aşırı heyecanlı ve ilgili olan İkizler burçları, partnerlerini mutlu etmek için her şeyi yaparlar. Bu istekli tavırları, "Aman Allahım bana çok aşık" demenize neden olabilir.

AKREP BURCU

Aşkını en tutkulu yaşayan burçlar arasında akrepler yer alır. Sevgilisine her zaman bağlı olan akrep burçları, birlikte olduğu kişiyi adeta el üstünde tutar. Akrep burçları derin ve gizemli yapıları sayesinde her zaman partnerinin ilgisini çeker. Akrep burcu biriyle birlikte olduysanız ilişkinizdeki her alanda mutluluğu ve tutkuyu hissedebilirsiniz.

burçlarının ilişkilerdeki tek olumsuz özelliği partnerini çok kıskanması olabilir. Akrep burcu olan kişilerin kıskançlığıyla baş edebilmek zor olabilir. Ancak yaşadığınız tutku ve aşk tüm bunların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.

17/06/2022 17:33