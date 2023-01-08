En hassas burçlar belli oldu!

Kendinizi çok hassas bir insan olarak görüyor musunuz? Yaptığınız ve söylediğiniz şeylere diğer insanların nasıl tepki vereceği konusunda aşırı endişeli misiniz? Çok hassas bir insan olduğunuzda, bunların hepsi doğru olabilir. Bu kişiler genelde daha içe dönük olabilir ancak bu durum hem kendilerine hem de çevredilere daha şefkatli ve anlayışlı yaklaşmalarını sağlar. Astrolojideki en hassas burçlara gelince, bu kişiler ortalamanın üzerinde anlayışa sahiptir, son derece vicdanlıdır ve olayları daha derinden işler.

Bu burçtaki kişiler ayrıntı odaklıdırlar, kalabalıkta bunalabilirler ve eleştiriden kaçınmak için insanları memnun etmek gibi belirli taktikler kullanabilirler.

Hassas insanlar duygularını daha yüksek yaşadığı için, kendilerini diğerlerinden daha sık ağlarken bulabilirler. Ancak aynı zamanda etrafındaki insanlara karşı da bir o kadar sevgi doludur.

Son derece hassas insanlar çevrelerindeki dünyayı farklı şekilde işlerler, ancak bu onların herhangi bir şekilde eksik oldukları anlamına gelmez. Bununla birlikte, bu kişilerin olumsuz deneyimler geçmişleri varsa, kaygı ve depresyona sahip olma olasılıkları daha yüksektir.

Olayları diğerlerinden daha derinden hissettikleri için, kötü deneyimlerle ilgili birçok olumsuz duyguyu içselleştirmeleri ve sonunda bu duyguların ruh sağlıklarını etkilemesi mantıklıdır. Ancak hassas, sezgisel ve empatik olduğunuzda savunmasızsınız ki bu sahip olunması gereken harika bir özellik! Ve bu burçlar bunun nasıl hissettirdiğini tam olarak biliyor.

1.Balık

Balıklar, olayları çok derin bir seviyede işleme eğiliminde oldukları için oldukça hassastır. Ayrıca son derece sezgisel ve şefkatlidirler, diğer insanları önemserler ve her zaman onlar için ellerinden gelenin en iyisini yapmak isterler.

Balıkların o kadar aşırı hassas olduğu söylenir ki, duygusallaşmamaları neredeyse imkansızdır. Bu da onların diğer insanlara karşı da oldukça anlayışlı ve dikkatli davranmalarını sağlar.

2.Yengeç

Konu yengeçler olduğunda ortadaki sadece kendi duyguları değil, büyük bir duygu yumağıdır. Neredeyse diğer tüm burçlardan daha duygusal olarak tepkiseldirler ve diğer insanların zorluklarla veya olumsuz olaylarla karşılaştıklarında nasıl tepki verecekleri konusunda endişelenme eğilimindedirler.

Yengeçler son derece empatiktir ve başkalarının acısını derinden hissederler. Bu da onları harika bir arkadaş ve eş yapar.

3. Terazi

Son derece hassas insanların ayırt edici özelliklerinden biri, hızlı karar verememeleridir. Bu da tam olarak Terazi burcunun özelliğidir. Karar vermeleri daha uzun sürer çünkü olası her sonucu tartmaları gerekir.

Teraziler yanlış bir karar verdiklerinde daha da üzülürler ve bu onları uzun süre rahatsız edebilir. Anlayışlı ve sevgi dolu biri söz konusu olduğunda Teraziler ilk sıralarda yer alır.

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08/01/2023 21:21