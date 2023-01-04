En ideal sevgililer bu burçlardan çıkıyor!

Bazı insanların hayatınızdaki varlığı hiçbir zaman yalnız hissetmemenizi sağlar. Özellikle şefkatli ve anlayışlı bu bireyler, hayatınıza girdiğinde her zaman sizi iyi yönde geliştirir. Bu insanlar sezgiseldir ve başkalarının neye ihtiyacı olduğunu hissedebilirler. Bu da onları mükemmel bir sevgili yapar. Peki hangi burçlarda bu özellikler var?

İşte ilişkide oldukları kişiyi mutlu etmek için ellerinden geleni yapacak en anlayışlı burçlar ise sırasıyla şöyle…

BALIK BURCU

Balık burcu astrolojinin en hayalperest burcudur. Çoğu zaman gerçeklikle bağlarını kaybederler. Ancak bu durum kendi kafalarında yaşama eğilimli olmalarına ve başkalarına karşı büyük bir empati duymalarını ve romantik olmalarını sağlar.

Astrolog Emily Newman , "Merhametli olsalar da çabuk sinirleniyorlar" diyor. "Bu da hata yapmalarına neden olsa da karşılarındakini çok önemserler." En hassas su grubu burcu olan Balıklar, her zaman başkalarına yardım etmeye çalışır, ancak kendilerine zarar vermemek için çok fazla şey üstlenmemeye dikkat etmeleri gerekir. Bu özellikleri de onları mükemmel bir sevgili yapabilir.

AKREP BURCU

Akrepler inanılmaz derecede gözlemcidir ve içgüdülerine güvenme eğilimindedir. Ayrıca hayatta başlarına birçok olay gelir ve bu nedenle belirli durumlar ortaya çıktığında ne yapmaları gerektiğini bilirler. Astrolog Jill Loftis , "Bir Akrep sizi romantik bir filmdeymiş gibi hissettirmeyebilir, ancak son derece sezgisel ve anlayışlılar" diyor.

Başka bir su grubu burcu olarak, bu insanlar ihtiyaçlarınıza karşı duyarlıdırlar. Ancak sizi daha iyi hissettirmek için olmayan bir şeyi söylemezler. Nihayetinde, biraz sert sevebilirler ancak bir Akrep size güvenirse, gerçekten mükemmel bir sevgili olur.

BAŞAK BURCU

Başaklar zaman zaman çekingen davransalar da, burçların şifacısı veya yardımcıları olarak da bilinirler. Her zaman rehberlik ve destek sunmak için sevdiklerinin yanındadırlar. Astrolog Loftis, kendilerine ihtiyaç duyulduğunu hissetmeyi severler ve neyin yanlış olduğunu ve işleri nasıl daha iyi hale getirebileceklerini görme yetenekleri, hayırsever yararlı şefkat, nezaket ve hizmet eylemlerine dönüşebilir" diyor. Eğer Başak burcu bir sevgiliniz varsa kötü günlerde sizin yanınızda olacaklarına emin olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu tamamen denge ile ilgilidir ve başkalarını mutlu etmek ve ruh halini yükseltmek söz konusu olduğunda oldukça başarılıdırlar. Astrolog Loftis, bir durumun her tarafını da oldukça hızlı bir şekilde görebildiklerini açıklıyor ve "Onlara benzersiz bir bakış açısı ve başka bir kişinin koşullarına şefkat gösterme yeteneği veriyor" diyor. Bu hava grubu burcu, söylemeniz gerekenleri gerçekten dinler ve sizin için orada olmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu da onları mükemmel bir sevgili yapar.

KOVA BURCU

Kova, büyük empatik eğilimleri olan başka bir hava grubu burcudur. Newman, bu insanların hayır işleri yapmayı sevdiklerinden ve ihtiyacı olan birine asla hayır demeyeceklerinden bahsediyor. Yaşanan sorunda başkaları çözüm bulmakta zolanırsa, Kovalar çözümü daha ondan istenmeden bulacaktır. O kadar sıcak ve sevimli görünmeyebilirler, ancak başkaları rehberlik aradığında ortaya çıkan şaşırtıcı derecede yumuşak bir yanları vardır. Özellikle sevdikleri insan bunu çok net hissedebilir.

YENGEÇ BURCU

Ay tarafından yönetilen ve hem kendi duygularıyla hem de başkalarıyla son derece temas halinde olan Yengeçler burçların en şefkatlisidir. Astrolog Newman, "sevdikleri için herşeyi yapacak" nazik ve anlayışlı bir olduklarını söylüyor. Yengeler ayrıca hassas ve iyi kalplidir , bu nedenle her zaman sevdiklerine destek olurlar.

Loftis, "Başkalarının acısını gerçekten özümseyebiliyor ve hissedebiliyorlar; besleme ve ilgilenme konusundaki derin arzuları, sempatik bir kulak vermelerine veya birinin acısını hafifletmek için şefkatli eylemlerde bulunmalarına yardımcı oluyor" diyor.

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04/01/2023 20:31