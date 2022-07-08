En itici 11 özellik açıklandı

Yeni bir araştırma, en büyük flörtten cayma nedenleri gözler önüne serdi. En itici 11 özelliği sizler için kaleme aldık.

Yeni araştırma, en büyük flörtten cayma nedenleri arasında kötü hijyen, birden fazla kişiye ilgi gösterme ve argo kullanmanın olduğunu gösteriyor. işte bilimsel araştırmaya konu olan en itici kişilik özellikleri…

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Kıbrıs'taki Lefkoşa Üniversitesi'nden araştırmacılar, potansiyel partnerlerin daha alımsız görünmesine neden olan eylemleri ve özellikleri belirlemek için yola çıkarak sıkça rastlanan 11 istenmeyen nitelik buldu. Personality and Individual Differences akademik dergisinde yayımlanan iki bölümlü, küçük ölçekli çalışmanın anketine 946 yetişkin katıldı. 212 katılımcıdan oluşan ilk gruptan kendilerini potansiyel romantik partneriyle birlikte bir senaryoda hayal edip kötü izlenim bırakacak davranış ve nitelikleri listelemeleri istendi.

Kötü mizahtan uzak durun

Narsisizm sergilemek, mizah yoksunluğu ve kötü kişisel hijyen de dahil toplam 69 davranış kaydedildi. Daha sonra 734 başka yetişkinden, karşılarındaki kişiyi ne kadar nahoş gösterdiğine göre bu niteliklerin sıralanması istendi. Saptanan en itici davranışlar yılışık bir yaklaşım sergilemek, kötü hijyen, özel ilgi göstermemek ve farklı görüşlere sahip olmaktı. Bunu argo kullanımı, zeka eksikliği algısı, narsisizm ve kendine güvenin az olmasıyla kötü mizah duygusu takip ediyordu.

Cimri kişiler sevilmiyor

Çoğu katılımcının işaret ettiği diğer özellikler ise fazla yakına gelmek ve onay almadan dokunmak gibi aşırı ilgi göstermek, düşük fiziksel çekicilik ve cimrilikti. Araştırmacılar, tüm cayma nedenlerinde erkeklerin soğuma olasılığının kadınlara kıyasla daha düşük olduğunu bulurken, iş fiziksel çekiciliğe geldiğinde durum değişiyor. Genel olarak kadınlar ve daha yaşlı katılımcılar, erkek ve daha genç katılımcılara kıyasla davranışlara daha duyarlıydı.

Kadınlar erkeklerden daha seçici

Çalışmanın yazarları, bunun çocukların yetiştirilmesi söz konusu olduğunda ebeveynlere düşen yükün daha büyük bir kısmını kadınların taşımak zorunda kalmasının, "bu yüzden de eş seçiminde hata yaparlarsa erkeklerden daha büyük bir riskle karşı karşıya kalacaklarının" sonucu olabileceğini öne sürdü. Araştırmada "Dolayısıyla, kadınlar erkeklerden daha seçici olacak ve riskten kaçınacak şekilde evrildi ki bu da caydıran durumlara karşı daha yüksek duyarlılık olarak yansıyor" dendi.

Yaşlandıkça standartlar yükseliyor

Yaş da sonuçlar üzerinde önemli bir etkiye sahipti: Daha yaşlı katılımcılar, istenmeyen özelliklerden daha gençlere kıyasla daha fazla etkileniyor.

Araştırmacılar, farklı partnerlerle daha fazla ilişki deneyimi edinmek isteme eğilimi daha çok olduğu için daha genç kişilerin "daha düşük standartlara" sahip olabileceğini öne sürdü.

Standartlarını düşürerek aslında flörtte caydıran özelliklere karşı daha az duyarlı hale geliyorlar. Çalışma, "Öte yandan, insanlar yaşlanıp daha fazla ilişki deneyimi edindikçe uzun vadeli partnerler bulmakla daha çok ilgileniyor ve bu nedenle de daha yüksek eş arama standartları oluyor, hal böyle olunca da flörtte caydıran özelliklere karşı daha duyarlı hale geliyorlar" diye belirtirken, bu hipotezi test etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu da eklendi.

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08/07/2022 15:45