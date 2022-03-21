En iyi derece Hüseyin İlker’den

Bisiklette Bireysel Zamana Karşı Puanlı Yol Yarışı 20 Mart Pazar günü Lefke’de yapıldı

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21/03/2022

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En iyi derece Hüseyin İlker’den

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki altıncı organizasyonu olan Bireysel Zamana Karşı (ITT) Puanlı Yol Yarışı 20 Mart Pazar günü gerçekleşti.

Start ve finişi Lefke Argonia Ana Yol Kavşağı’nda yapılan yarışta bisikletçiler 18,262 kilometrelik mesafede bireysel olarak zamana karşı mücadele verdi.

Yarışta 7 ayrı kategoride toplam 39 sporcu ter dökerken genel klasmanda en iyi dereceyi erkekler kategorisinde 25 dakika 14 saniye 544 salise ile ferdi olarak yarışan Hüseyin İlker Erçen elde etti.

Kategorilere göre ise Yıldız A erkeklerde Emre Kaplan, kadınlarda Sevim Yıldız, erkeklerde Hüseyin İlker Erçen, Master 1 kadınlarda Birgül Demirel, Master 1 erkeklerde Şevket Türel, Master 2 erkeklerde Şafak Güngör ve HİB kategorisinde Celal Gülersoy birinci oldu.

Yarış sonunda ödül töreni start-finiş noktasında yapılırken kategorilere göre dereceye giren sporculara madalyaları Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

 

Kategorilere göre dereceler şu şekilde:

 

Yıldız A Erkek

1.Emre Kaplan                      28:17.486             The Bike Academy

2.Kerem Pekmez                  29:41.464             Velo Cypri

3.Enes. Tekkanat                  30:14.239             Ferdi

4.Ege Erülkü                          31:21.414             The Bike Academy

5.Arcan Kuzhan                    32:18.925             Velo Cypri

6.Can Ergün                          32:43.005             The Bike Academy

7.Mustafa Çavuş                  34:37.722             The Bike Academy

 

Kadın

1.Sevim Yıldız                       32:34.233             Velo Cypri

2.Aslı S.Yazıcı                        32:50.747             Velo Cypri

3.Dilara Gölcük                     40:44.408             Velo Cypri

 

Erkek

1.Hüseyin İlker Erçen          25:14.544             Ferdi

2.Ekin Tulga                           28:40.333             Ares

3.Reşat Sarp                          28:58.930             Velo Cypri

4.Hamed Paseban                29:04.152             Velo Cypri

5.Cemal Özulu                      30:04.906             Ares

6.Ahmet Talhan İskender   31:42.151             Velo Cypri

7.Berkem Karayeğen           36:31.871              NHG

8.Okan Yücel                         DNS                         Ares

9.Yıldıray Pekmez                 DNS                         Velo Cypri

 

Master 1 Kadın

1.Birgül Demirel                   35:15.687             Velo Cypri

2.Rabia Küçük                       36:42.975             Velo Speed

3.Nalan Alçıner                    DNS                         Velo Cypri

 

Master 1 Erkek

1.Şevket Türel                      26:38.823             Ferdi

2.Buğra Cömert                    27:08.354             Ferdi

3.Salih Kopca                        27:13.189             Velo Cypri

4.Mustafa Katip                    27:45.974             The Bike Academy

5.Mehmet Kaffaoğlu           29:24.190             The Bike Academy

6.İlhan Boyoğlu                    33:28.848             Ares

7.Ediz Bağzıbağlı                   35:14.344             Ares

 

Master 2 Erkek

1.Şafak Güngör                    28:04.870             BSD

2.Ali Sükan                            28:48.687             Velo Cypri

3.Mehmet Beyaz                 29:10.926             NHG

4.Gülhan Soler                     29:45.624             Velo Cypri

5.Ersan Karayeğen               30:00.144             NHG

6.Serkan Kuzhan                  34:17.127             BSD

7.Cem Dağdelen                  DNS                         Velo Speed

 

HİB

1.Celal Gülersoy                   31:29.254             HİB

2.Mehmet Ulaç                    37:54.418             HİB

3.Hüseyin Gülersoy             39:00.751             HİB

21/03/2022 13:13
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TAGS: Bisiklette Bireysel Zamana Karşı
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