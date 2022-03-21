En iyi derece Hüseyin İlker’den

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki altıncı organizasyonu olan Bireysel Zamana Karşı (ITT) Puanlı Yol Yarışı 20 Mart Pazar günü gerçekleşti.

Start ve finişi Lefke Argonia Ana Yol Kavşağı’nda yapılan yarışta bisikletçiler 18,262 kilometrelik mesafede bireysel olarak zamana karşı mücadele verdi.

Yarışta 7 ayrı kategoride toplam 39 sporcu ter dökerken genel klasmanda en iyi dereceyi erkekler kategorisinde 25 dakika 14 saniye 544 salise ile ferdi olarak yarışan Hüseyin İlker Erçen elde etti.

Kategorilere göre ise Yıldız A erkeklerde Emre Kaplan, kadınlarda Sevim Yıldız, erkeklerde Hüseyin İlker Erçen, Master 1 kadınlarda Birgül Demirel, Master 1 erkeklerde Şevket Türel, Master 2 erkeklerde Şafak Güngör ve HİB kategorisinde Celal Gülersoy birinci oldu.

Yarış sonunda ödül töreni start-finiş noktasında yapılırken kategorilere göre dereceye giren sporculara madalyaları Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

Kategorilere göre dereceler şu şekilde:

Yıldız A Erkek

1.Emre Kaplan 28:17.486 The Bike Academy

2.Kerem Pekmez 29:41.464 Velo Cypri

3.Enes. Tekkanat 30:14.239 Ferdi

4.Ege Erülkü 31:21.414 The Bike Academy

5.Arcan Kuzhan 32:18.925 Velo Cypri

6.Can Ergün 32:43.005 The Bike Academy

7.Mustafa Çavuş 34:37.722 The Bike Academy

Kadın

1.Sevim Yıldız 32:34.233 Velo Cypri

2.Aslı S.Yazıcı 32:50.747 Velo Cypri

3.Dilara Gölcük 40:44.408 Velo Cypri

Erkek

1.Hüseyin İlker Erçen 25:14.544 Ferdi

2.Ekin Tulga 28:40.333 Ares

3.Reşat Sarp 28:58.930 Velo Cypri

4.Hamed Paseban 29:04.152 Velo Cypri

5.Cemal Özulu 30:04.906 Ares

6.Ahmet Talhan İskender 31:42.151 Velo Cypri

7.Berkem Karayeğen 36:31.871 NHG

8.Okan Yücel DNS Ares

9.Yıldıray Pekmez DNS Velo Cypri

Master 1 Kadın

1.Birgül Demirel 35:15.687 Velo Cypri

2.Rabia Küçük 36:42.975 Velo Speed

3.Nalan Alçıner DNS Velo Cypri

Master 1 Erkek

1.Şevket Türel 26:38.823 Ferdi

2.Buğra Cömert 27:08.354 Ferdi

3.Salih Kopca 27:13.189 Velo Cypri

4.Mustafa Katip 27:45.974 The Bike Academy

5.Mehmet Kaffaoğlu 29:24.190 The Bike Academy

6.İlhan Boyoğlu 33:28.848 Ares

7.Ediz Bağzıbağlı 35:14.344 Ares

Master 2 Erkek

1.Şafak Güngör 28:04.870 BSD

2.Ali Sükan 28:48.687 Velo Cypri

3.Mehmet Beyaz 29:10.926 NHG

4.Gülhan Soler 29:45.624 Velo Cypri

5.Ersan Karayeğen 30:00.144 NHG

6.Serkan Kuzhan 34:17.127 BSD

7.Cem Dağdelen DNS Velo Speed

HİB

1.Celal Gülersoy 31:29.254 HİB

2.Mehmet Ulaç 37:54.418 HİB

3.Hüseyin Gülersoy 39:00.751 HİB

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21/03/2022 13:13