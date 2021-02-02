En iyi dolar/TL tahmincisi kurumdan TL'de yeni pozisyon

En iyi Dolar/TL tahmincisi Citigroup, Euro/TL ve Euro/İsrail Şekeli kurlarında kısa pozisyon aldıklarını belirterek doların G9 para birimlerine karşı konsolide olacağı bir döneme girildiğini belirtti.

Kurum Euro/TL'de 8,6644 seviyesindeki 3 ay vadeli forward ile kısa pozisyon alırken, hedef seviye 8,175, zarar kes seviyesi ise 8,96 olarak açıklandı.

Yeni merkez bankası yönetiminin yüzde 5’lik enflasyon hedefine ulaşana kadar şahin duruşunu sürdüreceğini düşündüklerini belirten Citigroup, “Piyasalar merkez bankasının yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı.” dedi.

TL cinsinden faiz ile Dolar veya Euro cinsinden faiz arasındaki artan farktan dolayı dolarizasyonun hızının azalabileceğini vurgulayan kurum, yerleşiklerin mevduatlarının ve merkez bankasının artan güvenilirliğinin, üç aylık vadeli piyasaların 7,45 seviyesini işaret etmesine rağmen, Dolar/TL’yi 7.00’nin altına indirebileceğini belirtiyor.

Citigroup, ABD dolarının artan tahvil faizleri, endekslerdeki sürpriz artışlar, daha sağlam bir tüketim döngüsü ve tahvil faizlerinin hala yukarı gitme alanı olmasından dolayı G9 para birimlerine karşı değer kazanabileceği bir döneme girildiğinin altını çiziyor.

Citigroup son olarak, gelişen piyasalara olan sermaye akımlarının yapıcı bir şekilde kalmaya devam edeceğini düşündüklerini belirtti.

En iyi Dolar/TL tahmincisi

Bloomberg'in araştırmasına göre 2020’nin son çeyreği itibariyle dolar/TL'de en iyi tahminci Citigroup olmuştu. Citigroup'u yılın üçüncü çeyreğinde olduğu gibi yine Landesbank Baden-Wuerttemberg izlemişti.

Sıralamada üçüncü kurum ise değişti. 2020’nin üçüncü çeyreğinde en iyi dolar/TL tahmincisi kurum Mizuho Bank olurken, son çeyrekte üçüncülüğü Skandinaviska Enskilda Banken aldı.

Societe Generale de kısa pozisyon almıştı

Societe General Stratejistleri tarafından kaleme alınan raporda USD/TL ve Euro/TL kısa pozisyon tavsiye edilirken stratejistler USD/TL’de 6,71 hedefi ile kısa pozisyon alınmasını tavsiye edip, zarar-kes seviyesi olarak 7,75’i belirlemişti.

Raporda, “TL’nin mevcut seviyesi TL’de yeniden uzun pozisyon almak için cazip” diye belirten stratejistler, “ABD ve Avrupa’dan yakın vadede Türkiye ekonomisine zarar verecek bir yaptırım beklemiyoruz” demişti.

Stratejistler ayrıca, “TL, 10 yıllık reel efektif döviz kuru ortalamasına göre %30 değersiz” diye eklemişti.

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02/02/2021 11:30