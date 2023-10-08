En iyi ikinci sezon başlangıcı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

İlk haftada Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Okan Buruk'un öğrencileri, daha sonra oynadığı 7 lig maçında da 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı kırmızılılıların yıldızı Mauro Icardi Antalya deplasmanını da boş geçmedi. Icardi bu sezon tüm kulvarlarda 14 resmi müsabakada görev aldı. 6 Avrupa karşılaşmasında forma giyen tecrübeli futbolcu, 4 gol 1 asistle oynadı.

30 yaşındaki futbolcu, 8 lig maçında da 8 kez fileleri sarstı ve 1 gol pası verdi. Icardi, Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda da büyük pay sahibi oldu. 24 lig maçında sahaya çıkan Arjantinli futbolcu, 22 kez gol sevinci yaşarken 7 de asist yaptı. Bitexen Antalyaspor ağlarını da sarsan Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği 32'nci maçta 30 gole ulaştı.

Icardi ayrıca, ilk 8 haftada attığı 8 golle kariyerinin en iyi ikinci sezon başlangıcını yaptı. 2017-2018 sezonunda Inter forması giyen Arjantinli yıldız, ilk 8 lig maçında 9 kez fileleri havalandırmıştı.