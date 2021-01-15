En kirli bulaşıkları temizlemenizi sağlayacak ipuçları

Birçok kişiye göre bulaşık yıkamak en sıkıcı ev işlerinden biri olabilir. Genellikle bulaşıkların makinede yıkanması tercih edilir ama bazı lekeler çıkmayabiliyor. Fakat, birkaç ipucuyla bu sorun halledilebilir. İşte öneriler...

Bu öneriler, tüm mutfak gereçlerinizin ve bulaşıklarınızın tertemiz olmasını sağlayacak. İşte bulaşık makinesi kullanmadan en kirli bulaşıkları temizlemek için püf noktaları...

- Fırın tepsisi

Fırın tepsilerindeki yemek artıkları inatçı ve çıkarılması zor olabilir. Bu lekelerden kurtulma için kuvvetli bir şekilde ovalamak da yetersiz kalabilir. Fırın tepsisine yıkamadan önce sıcak su koyun ve bir süre bekletin. Daha sonra artıkları kolayca çıkarabilirsiniz. Fırın tepsiniz ilk günkü gibi olacaktır.

- Şişeler veya sürahiler

Sürahi veya su şişesi yemek masasında güzel görünebilir ama daha sonra temizlemesi de uğraştırıcı olabilir. Özellikle sürahinin tüm köşelerine ulaşmak zordur. Bunun için sürahiyi veya şişeye ılık su, pirinç ve bir damla bulaşık deterjanı ekleyin. Daha sonra üzerine kapatın ve mümkünse birkaç defa aşağı yukarı sallayın. Pirinçler ovalama işlevi görecektir ve tüm kiri temizleyebilir.

- Döküm tava

Döküm tavaları, bulaşık makinesine koymamak en iyisidir. Çünkü makine tabletlerinde bulunan bileşenler tavanın kaplamasına zarar verebilir. Ancak bir patatesle bu işi kolayca halledebilirsiniz. Tavanıza biraz tuz koyun ve yarım patatesle ovalayın. Ardından tavayı suyla durulayın ve bir bezle kurulayın.

- Kahve kupası

Pek çok kişi kahveyi çok sever ve genellikle aynı kupa kullanılır. Bir süre sonra kupa kahverengi bir görünüm alır. Bu lekeler bulaşık makinesinde de tamamen çıkmaz. Bu ipucu kupanızı temizlemede işinize yarayabilir. Kupayı ılık suyla doldurun ve bir miktar karbonat ekleyin. 15 dakika bekletin ve ardından kupayı soğuk suyla durulayın. Lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.

- Blender

Mutfakta düzenli olarak kullanılan cihazlardan biri de blender'lar ve bulaşık makinesinde yıkanamazlar. Ancak basit bir yöntemle pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Blender'a ılık su ve bir miktar bulaşık sabunu ekleyin ve çalıştırın, işte bu kadar. Blender'ın uyguladığı kuvvetler, tüm kir ve yiyecek artıkları kolayca çıkacaktır. Duruladıktan sonra da yeni gibi görünecektir.

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15/01/2021 18:18