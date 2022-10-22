En kıskanç 4 burç açıklandı!

Özellikle ikili ilişkilerde bazı burçlar var ki sevdiğini gözünden bile kıskanıyor. En kıskanç burçlar diğerlerine nazaran farklı tavırlar sergileyebiliyor. Siz de astrolojide kıskançlığıyla dikkat çeken burçlardan mısınız?

İçgüdüsel bir davranış olarak bilinen kıskançlık özellikle ikili ilişkilerde kendini daha çok gösteriyor. Astroloji dünyasına bakıldığında ise en kıskanç burçlar açıklanırken bu burçlardan birine sahip olanlar sevdiklerini bazı durumlarda aşırı kıskanabiliyor. Hatta öyle ki kendi gözlerinden bile sakınıyorlar. İşte en kıskanç 4 burç…

AKREP BURCU

Akrep burcu aşkı ve tutkuyu doruklarda yaşar. Kıskançlık seviyesi en yüksek olan burç akrep burcudur. Ortada bir sıkıntı olmasa bile sevgilisinin/eşinin eşyalarını, telefonunu arada kontrol etme huyu vardır. Genellikle herkese şüphe ile yaklaşır.

Akrep burcu olanlar sürekli partnerini kontrol etmek ister. Karşı taraf sadakat sınavını geçse bile aynı kontrolleri düzenli olarak yapar.

BOĞA BURCU

Boğa burcu olanlar genellikle ilişkilerinde çok sadık olur. Aynı sadakati her zaman karşı taraftan da beklerler.

Terk edildiğinde aşk acısını ağır yaşar ve kıskançlık dozajı artar. Düzenli olarak eski partnerinin hayatını araştırmaya çalışır. Belki karşılaşırız umuduyla eski aşkıyla gittikleri mekanlara sık sık uğrar.

Boğa burcu ayrılığı kabullenemediği için adeta çılgına dönebilir. Onun bu tavırları bazen rahatsız edici olabilir. Ancak ilerleyen süreçte ayrılığı kabullenip yeni bir ilişkiye başlasa da eski aşkının yüreğindeki yerine arada uğramayı ihmal etmez.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu ailesine, arkadaşlarına ve dostlarına çok düşkün olur. İlişkilerine tüm kalbiyle bağlı olan yengeçler hiç bir fedakarlıktan kaçınmaz. Maddi manevi partneri için fedakarlıklar yapar.

Yengeç burcu partnerinin hareketlerinde bir anormallik veya ilgisizlik fark ederse veya karşı cinsten birine fazla yakın davranırsa o zaman bambaşka bir insana dönüşebilir.

Kıskançlıktan gözü dönen yengeç burçları delil aramaya başlar. Bunun sonucunda da kıskançlık krizine girer.

ASLAN BURCU

Aslan burcu kendine aşırı güvenir ve hayatında kıskançlığa pek yer vermez. Ancak bazı durumlara asla tahammül edemediği için kıskanç bir insana dönüşebilir.

Aslan burcu, ilişkisinde veya evliliğinde aşkını öyle sıkboğaz etmez, kendisi gezip tozup eğlenirken onun da sosyal hayatına saygı gösterir.

Eğer bir ihanet duyarsa o zaman tırnaklarını çıkarmaya başlar. Kıskançlığın ve kibrin öfkesiyle ihanetin hesabını sertçe sorar. Aldatılmayı asla gururuna yediremez.

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22/10/2022 19:58