En Moda Magazin Yılın En İyileri ödül töreni bu akşam 

En Moda Prodüksiyon tarafından geleneksel olarak düzenlenen “En Moda Magazin Yılın En İyileri” ödül töreni, uluslararası platformda yer almaya devam ediyor.



Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da dünyaca ünlü isimlerin yer alacağı tören, Akdeniz’in en kapsamlı ödül töreni olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Bu akşam saat 21.00’de, Lord’s Palace Hotel ev sahipliğinde Odessy Club’ta Remax, Poggen Pohl Kitchens, Prenses Güzellik Salonu, Number 1 TV, Fashion One TV sponsorluklarında düzenlenecek “En Moda Uluslararası Ödül Töreni”ne dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra kurumsal ödül alacak başarılı iş adamları ve iş kadınları da katılacak.



Gecenin sunuculuğunu En Moda Magazin Direktörü Özer Akkeleş ve Hadiza Zakari yapacak. Ödül gecesinde Dünya’nın birçok ünlü sanatçısı gecede canlı performans sergileyecek. Geceye katılacak sanatçılar arasında Adam Clay, Faydee, Anda Adam, Andrea Damante, Bassem Feghali Otilia, Andrea, DJ Ian Burlak, Mario Joy, Ciara, Claydee, Deepside deejaj & Nadir, DJ Kool Savas, Eylem, Jeyla, Buray ,Lucas Molina, Süper Sako var.