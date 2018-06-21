En Moda ödülleri sahiplerini buldu

En Moda Prodüksiyon tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “En Moda Magazine Uluslarası Yılın en İyileri” Ödül Töreni dün akşam Lord’s Palace ev sahipliğinde Odyssey Club'ta gerçekleşti. Organizasyonda, dünyaca ünlü birçok isim ve KKTC'nin başarılı isimleri ödül aldı.

En Moda Uluslararası yerli ve yabancı kanallardan canlı olarak yayınlandı. Gecenin sunuculuğunu En Moda Magazine direktörü Özer AKKELEŞ ve Hadiza ZAKARİ üstlendi.

En Moda Dergisi Uluslararası Ödül Töreninde "Yılın En Şık Kadını" ödülünü İpek Akol alırken, "Yılın En Şık Erkeği " ödülünü Yusuf İkinci aldı.

Gecede Ahmet Evan,Eda Kandulu,Ceren Koşar,Fahriye Özay Orhan İsmailoğlu ve Buray gibi ülkemizin başarılı isimleri ödüle layık görüldü.Sanatçıların muhteşem şovları geceye renk kattı.