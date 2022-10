En mükemmeliyetçi 3 burç!

Bazı insanlar hayatlarının mükemmel olmasını ister. Yaptıkları işin, sosyal hayatlarının, ilişkilerinin hatta hayatındaki insanların bile... Peki bunun bazı burçlarda daha baskın olduğunu biliyor musunuz? Hangi 3 burç mükemmeliyetçidir? İşte en çoktan en aza burçların mükemmeliyetçilik sıralaması...

Hayatınızda hep mükemmeli arayanlardan mısınız? Peki bunun burcunuzla bir bağlantısı olduğunu biliyor musunuz? Bazı burçlar hayatlarının her alanında mükemmeli ister. Mükemmeli istemek güzel görünse de bazen kontrolden çıkabilir. Mükemmeliyetçi olmak bazen hem kendini hem de karşındaki insanı yorabilir. Mükemmeliyetçilik tamamen kontrolle ilgilidir. Kontrol etme arzusu, elinde var olan şeyi kaybetme veya düzenin bozulma korkusundan ortaya çıkar. Mükemmeliyetçilik, depresyon, kaybeden gibi hissetme, takıntılılık, suçluluk ve yüksek tansiyon gibi pek çok hoş olmayan tehlikeli sağlık sorunlarına yol açabilir.

1. Başak

Başak için her şey ayrıntıdır. Bir hata yapılmadığından emin olmak için bu ayrıntıları tekrar tekrar gözden geçireceklerdir. Başaklar en mükemmeliyetçi olan ilk burçtur. Mükemmel olmaya, evlerinin ve işlerinin mükemmel olması için çabalarlar ve hatta hayatlarındaki insanların mükemmel olmasını isterler.

Her kusurlu gördüğü şeyi mükemmelleştirmeye çalışmak çok sinir bozucu olabilir. Ayrıca, bu durum başakların kendilerini ve başkalarını sert bir şekilde eleştirmesine neden olabilir. Başaklar, her zaman cevabı bilme ve her şeyi düzeltme yeteneğine sahip olma ününe sahip olduklarından, normalde başka birinin uzun zaman önce kolaylıkla vazgeçtiği bir işte veya görevde ısrarcı olacak ve sonuna kadar devam edeceklerdir.

2. OĞLAK

Oğlaklar ne kadar uğraşırsa uğraşsın, her zaman daha iyisini yapabileceklerini düşünürler. Oğlaklar, mükemmeliyetçi olma eğilimindedir ve yaptıkları iş ile ilgili olsun ya da olmasın, yaptıkları bir hatayı saplantı haline getireceklerdir. Oğlaklar, yaptıkları hataları gözden geçirecek ve daha iyisini yapabilmenin yollarını bulacak ve sonra tekrar denemek için bir fırsat kollayacaklardır.

Oğlaklar inatçıdır ve doğru olanı yapana kadar denemeye devam ederler. Başarısız olurlarsa çevrelerindeki herkesi hayal kırıklığına uğratacaklarını düşünürler ve bunu yapmak istemezler.

3. Akrepler

Akrep burçları mükemmeliyetçi olan üçüncü burçtur. Akrepler genellikle işleri mükemmel yapmak için elinden geleni yaparlar. Akrepler yenilgiyi kabul etmezler. Yenilgi olacak olaylarda yer almazlar. Bu yüzden genelde bildikleri konularda mükemmeliyetçi olurlar.

Akrepler her şeyi fark eder ve bir şey yerinde değilse veya yanlış yapılırsa, düzeltilene kadar onunla uğraşırlar. Bir akrep başarısız olabileceği şeylerde şansını denemektense, enerjisini gerçekten iyi yaptığı şeylere odaklamayı tercih eder.

Mükemmeliyetçi olan diğer burçlar sırasıyla şöyle:

4. Terazi

5. Aslan

6. Koç

7. Boğa

8. Yengeç

9. İkizler

10. Balık

11. Kova

12. Yay

25/10/2022 22:58