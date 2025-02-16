En-Nesyri durdurulamıyor: Gollerine Kasımpaşa karşısında da devam etti

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa maçında da şovunu sürdürerek takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertliler, 3-1'lik skorla 25. haftadaki Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmadı ve üst üste 7. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe seriyi sürdürdü

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, 21. dakikada En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. 52. dakikada Oğuz Aydın farkı ikiye çıkardı. Kasımpaşa, 62. dakikada Fall'un golüyle skoru 2-1'e getirse de, 71. dakikada bir kez daha sahneye çıkan En-Nesyri, aşırtma bir vuruşla maçın sonucunu belirledi.

Bu galibiyetle puanını 57’ye yükselten Jose Mourinho’nun ekibi, lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 3’e indirdi.

Kadıköy’de 8 maçlık galibiyet serisi

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Kadıköy'de son olarak Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, bu mağlubiyetin ardından evinde oynadığı tüm maçları kazandı.

En-Nesyri’den müthiş performans

Sarı kart cezası nedeniyle geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyen En-Nesyri, döndüğü maçta yine fark yarattı.

Son 7 resmi maçta 10 gol atan Faslı yıldız, bu süreçte ligde Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında toplam 6 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ve Anderlecht, Türkiye Kupası'nda ise Erzurumspor FK'ya karşı goller kaydetti.

Ligde son 8 maçın 7’sinde ağları sarsmayı başaran En-Nesyri, toplam gol sayısını 15’e çıkardı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan Faslı golcü, 23 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Oğuz Aydın'dan 5. gol

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Oğuz Aydın da Kasımpaşa karşısında etkili performansını sürdürdü. 52. dakikada Mert Müldür’ün pasında topu ağlara gönderen milli oyuncu, bu sezonki 5. golüne ulaştı.

Fenerbahçe’nin galibiyet serisi 7 maça çıktı

Sarı-lacivertliler, ligdeki son 7 maçını kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, son 7 haftada hanesine 21 puan yazdırdı.