En-Nesyri için lig tarihine geçecek teklif: Rekor rakama Fenerbahçe'den cevap

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi (19.5 milyon euro) olan Youssef En-Nesyri, Al-Nassr'ın gündeminde. Suudi temsilcisi, Faslı forvet için Fenerbahçe'ye yaptığı teklifi rekor seviyeye çekti.

Fenerbahçe'nin Talisca hamlesine Al-Nassr, En-Nesyri ile karşılık verdi. Öte yandan Faslı futbolcu için masadaki rakam ciddi seviyelere ulaştı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Al-Nassr, En-Nesyri teklifini 34 milyon euro seviyesine çekti.

Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Faslı forvet, Süper Lig tarihinin en pahalı transfer satışı olarak rekor kıracak.

Söz konusu alandaki rekor 30'ar milyon euro ile Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu'na ait.

Ancak haber detayında Fenerbahçe'nin 34 milyon euroluk teklifi reddettiği ve daha yüksek bedeller talep ettiği vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan En-Nesyri 4 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.