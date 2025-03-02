En-Nesyri'den Tarihi Performans: 19 Yıl Sonra Bir İlk!

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Onvo Antalyaspor karşısında attığı golle adını kulüp tarihine yazdırdı. Sarı lacivertlilerin 3-0 kazandığı mücadelede skora katkı yapan En-Nesyri, üst üste 6 iç saha maçında gol atarak 19 yıl sonra bir ilki başardı.

Alex’ten Sonra Bir İlk

Opta verilerine göre En-Nesyri, 2006 yılında Alex de Souza’dan sonra Fenerbahçe formasıyla üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk oyuncu oldu. Faslı forvet, bu süreçte Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında da rakip fileleri havalandırmıştı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri haline gelen En-Nesyri, kritik anlarda attığı gollerle takıma büyük katkı sağlıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerden biri olan yıldız golcü, istikrarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.