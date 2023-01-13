Aşk, tutku ve romantizim denilince akla ilk gelen bu 3 kadın burcunu sizler için araştırdık. Mumlar, süslü ortamlar ve süslü sözlerle partnerlerine dolu dizgin bir aşk yaşatan bu burçlara sahip kadınların romantikliği asla bitmiyor. İşte en romantik 3 kadın burcu...

Sevgi aşk gibi muazzam duygulara karşı zaafları olan bu burçlara sahip kadınlarla beraber olmak demek romantik anlara hazır olmak demektir. Bu 3 kadın burcu romantik anlarla hafızalara kazınacak zamanlara imza atmayı çok iyi bilir. Karakteristik özellikleri dışarıya bunu çok yansıtmasa da onlar partnerleriyle oldukları an bambaşka kişiler olurlar.

İçlerinden çıkan cazibe doruk noktalarına ulaşır. Duyguları kalpten akan bu romantik kadınları sizler için derledik.

ASLAN BURCU KADINI

Aslan burçlarının tipik özelliğidir. Aşık olduklarında bambaşka kişilere dönüşürler. Jest yapmaktan hediye almaktan kendilerini alı koyamazlar. Aslan burcu kadınları her an aşklarını gösteren küçük sürprizler yaparlar. İlgi, pohpohlama ve romantizim takıntıları onları en yukarı taşır.

YENGEÇ BURCU KADINI

Su kadınlarında en romantik olanlar burçtur. Yengeç burcu romantizimin kırmızı rengidir. Partnerinin mutluluğunu huzurunu düşünen yemekler yaparlar. Yengeç burçları her anlarını romantizimle geçirmeyi severler.

BALIK BURCU KADINI

Temas bağımlısı Balık burcu kadınları partnerlerine yapışık yaşarlar. Onlara sürekli hediye alıp onları mutlu etmeyi severler. Çift eşyalarına bayılan Balık burcu kadınları partnerlerinin duygusal boşluğa düşmesini sevmediklerinden her an ellerini onların üzerinde tutarlar. Balık burcu kadını kaçamak tatil planlarına bayılır.

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13/01/2023 21:08