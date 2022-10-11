En sevilen kahve çeşitlerinin hazırlanışı

Kahve kökboyasıgiller familyasının coffea cinsine ait ağacın çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesiyle elde edilen kahve, sütlü, sütsüz, sıcak ve soğuk halleri ile farklı damaklara hitap ediyor.

Günümüzde popüler hale gelen pek çok kahve çeşidi, genelde espresso'ya eklenen farklı ısıtma ya da pişirme şekillerindeki sütle şekilleniyor.

İşte en beğenilen kahve çeşitlerinin yapılışı...

Espresso

İnce olarak öğütülmüş olan bu kahve, makinelerdeki belirli bir basınç ve yüksek sıcaklıktaki sudan elde edilir. Bu kahvenin kafein oranı oldukça yüksektir.

Latte

Latte, espresso üzerine ısıtılmış süt eklenmesiyle elde ediliyor. İçimi yumuşak olan bir kahve çeşidi olarak biliniyor.

Cappuccino

Cappuccino, espresso ve sıcak süt ile yapılır. Süt köpüğü ise cafe latte’ye göre çok daha kıvamlıdır.

Macchiato

Espresso'nun üzerine bir çay kaşığı yoğunlaştırılmış süt köpüğü ekleyerek elde edilir.

Mocca

Mocca, espresso, çikolata şurubu ve süt köpüğü ile hazırlanıyor.

Americano

Espresso'ya su eklenerek elde edilir. Filtre kahveye benzeyen bu kahvenin sertlik derecesini ise americano'ya konulan kahve ve su miktarı belirler.

Filtre Kahve

Filtre kahve, orta çekilmiş kahvenin bir filtreden süzülen su yardımıyla demlenmesiyle elde edilir.

Bonus: Türk kahvesi

Her daim popülerliğini koruyan Türk kahvesi, kendine özgü pişirme tekniğiyle öne çıkıyor. İnce çekilmiş kahveyle hazırlanan Türk kahvesinde, her bir kişi için bir tatlı kaşığı kahve ve bir finsan su karıştırılıyor. İsteğe göre şeker ilave edilebiliyor. Özel fincanda servis edilen kahvenin yanında su da ikram ediliyor.

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11/10/2022 09:10