En sevilen ve nefret edilen milyarderler

Kimileri çok seviliyor, kiminden nefret ediliyor.



Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, tüm dünya genelinde atılan tweetlere göre en sevilen ve en nefret edilen milyarderleri derledi.

Araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi.

Tweetlerde her bir sözün olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu belirlemek için yapay zeka kullanıldı ve ortaya bir liste çıkarıldı.



İşte dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler...

EN SEVİLEN MİLYARDERLER

1. Bill Gates

37 ülkede en çok sevilen milyarder olarak öne çıktı.

2. Elon Musk

Tesla CEO'su, 27 ülkede seviliyor.

3. Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu,15 ülkede seviliyor.

3. Sheryl Sandberg

Facebook'un üst düzey yöneticisi olan Sandberg 12 ülkede seviliyor.

5. Richard Branson

İngiliiz yatırımcı, 5 ülkede sevilen isim oldu.

EN NEFRET EDİLENLER

1. Donald Trump

En nefret edilen milyarderler listesinin tepesindeki isim eski ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Trump, 84 ülkede nefret ediliyor.

2. Jeff Bezos

Amerikalı yatırımcı 15 ülkede sevilmesine rağmen 6 ülkede de en nefret edilen milyarder oldu.

3. Rupert Murdoch

Medya patronu Murdoch, 4 ülkede nefret edilen isim.

4. Mark Zuckerberg

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, 4 ülkede nefret edilen isim oldu.

5. Bill Gates

En sevilen milyarder olsa da Microsoft'un kurcusu, 3 ülkede nefret edilen listesinde ilk beşe girdi.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Araştırmaya göre, Türkiye'de en sevilen milyarder olmayı başaran isim Mark Zuckerberg oldu.

Türkiye'de en nefret edilen milyarder ise dünya genelinde olduğu gibi Donald Trump.

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22/10/2022 09:46