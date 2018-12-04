En sık görülen cilt sorunu nedir?

Akne sorunu, cilt lekeleri, ciltte sarkma ve kırışıklık gibi sorunlar kişinin psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Bu sorunların başındayken cilt tipine uygun tedaviler ve düzenli bakımlarla cilt daha pürüzsüz ve sağlıklı hale gelebilir.

Zamanın etkileri, stres, yanlış beslenme, çevresel ve genetik faktörler cildi yıpratıp yaşlandırıyor. Akne sorunu, cilt lekeleri, kırışıklık ve sarkma gibi olumsuzluklar pek çok insanın estetik görünümünü ve psikolojisini bozuyor. Bu sorunlar daha başlamadan, uzman kişilerce, cilt tipine uygun güvenilir ürünlerle gerçekleştirilen düzenli bakımlarla cilt daha genç, pürüzsüz ve sağlıklı hale gelebiliyor. Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, düzenli bakım yaptırmanın cilt sağlığına faydaları hakkında bilgi verdi.

SORUNLARI OLUŞMADAN ENGELLEYİN

Güzel ve sağlıklı bir cilt görünümüne sahip olmak her yaştan kadın ve erkeğin genel arzusu olmayı sürdürmektedir. Işıltılı, canlı, pürüzsüz, bir cilt görünümü için cilt tipine uygun ürünlerle bakım yapmak önemlidir. Düzenli aralıklarla yapılan cilt bakımıyla ileride yaşanabilecek leke, kırışıklık, sarkma gibi sorunların gecikmesi sağlanabilmektedir. Cilt tipine uygun bakımların doğru uygulanmasıyla birçok problem daha oluşmadan engellenebilir.

En sık görülen 9 cilt sorunu ve uygulanan bakımlar şunlardır;

1.Akne sorunlarının giderilmesi

2.Leke tedavisi

3.Anti-aging ( yaşlanma karşıtı)

4.Sarkma karşıtı lifting uygulaması (kollajen bakım)

5.Açık gözenek sorunu

6.Pigment farklılığının (ciltte renk değişikliğinin) dengelenmesi

7.Komedon (siyah nokta) temizliği

8.Kalınlaşmış cilt bakımı

9.Kuru, karma, yağlı ciltlere özel bakım

Cildin ihtiyaçlarını bilerek doğasını anlamak ve uygun ürünlerle doğru zamanda, gerekli uygulamaları yapmak önemlidir. Kuru cilt, yağlı cilt ve hassas ciltler için yapılan dermatolojik analizlerden sonra hangi konularda nasıl bir tedavi yapılacağını uzman bir dermatolog belirlemelidir.

DÜZENLİ BAKIMLARLA AKNELERDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Akne, siyah veya beyaz noktalar, kırmızı kabarcıklar, bazen de kistler şeklinde kendini gösteren bir dermatolojik problemdir. Kullanılan profesyonel ürünlerle yapılan arındırıcı bakımlarla akne probleminin önüne geçmek amaçlanmaktadır. Uzman tarafından yapılan cilt analizi ardından ciltteki siyah nokta ve tıkanmış olan gözenekler derinlemesine temizlenmektedir. Akneli cildin problemi olan sebum (yağ) salgısı da düzenleyici ürünlerle cilt arındırılıp, akne tedavisine destek sağlanmaktadır.

YAŞLANMA ETKİLERİNİ DURDURUN

Yaş ilerledikçe cildin kolajen-elastin üretiminde azalma başlamakta ve böylelikle ciltte sarkmalar meydana gelmektedir. Yaşlanma belirtilerini azaltmak için serbest radikallerin verdiği zararı önleyen zengin vitaminler ve antioksidanlar içeren ürünler kullanılarak yapılan anti-aging bakımlarla cilde daha canlı, parlak görünüm verebilmek mümkün olabilmektedir.

CİLT PARLAKLIĞI VE ESNEKLİĞİ İÇİN...

Klasik cilt bakımı cildin, ihtiyacına uygun olacak şekilde derinlemesine temizlenmesi ve arınması işlemidir. Bakım yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir. Cilde sırasıyla temizleme, peeling, tonik, buhar, komedon (siyah nokta) temizliği, maske ve nemlendirici uygulanır, son olarak masaj yapılarak işlem tamamlanmaktadır. Böylelikle cilt temizlenir, tıkalı olan gözeneklerde biriken yağ ve kirler arındırılarak, cildin esnekliği ve parlaklığı geri kazandırılmaktadır.

Klasik cilt bakımı her zaman yapılabilir fakat deri 28 günde bir kendini yenilediği için ayda bir olarak önerilmektedir. Yetkin olmayan kişilerce, hijyene dikkat edilmeyen merkezlerde, cilt tipiyle uyumlu olmayan, belirli sertifikasyondan geçmeyen ürünlerin kullanımıyla ciltteki yağ dengesinin bozulması, aknelenme, uygunsuz peeling veya irritan ürünlere bağlı cilt yanıkları, lekelenmeler, egzemalar gelişebilmektedir. Bütün bu bakımların konusunda uzman dermatologlar tarafından yapılması gerekmektedir.