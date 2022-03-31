En sıkıcı ve en heyecan verici 5 meslek!

İngiltere Essex Üniversitesi'nden araştırmacılar, beş farklı deneyde 500'den fazla kişiye, en "sıkıcı" olarak gördükleri kariyer ve hobileri, bu işleri yapan insanlarla hangi özellikleri ilişkilendirdiklerini sordu. İşte cevaplar…

Çalışmanın sonucuna göre finans, yüksek oranda dünyanın en sıkıcı endüstrisi olarak belirlendi. Finansla ilgili pozisyonlar "en sıkıcı" işler listesinde dört maddede yerini aldı. Rapora göre, bu "sıkıcı" işleri yapan insanlar da yetkin olarak görülmedi.

Araştırmanın yazarlarından Wijnand Van Tilburg, "Muhasebecilerin sıkıcı, ancak etkili ve vergi beyannamenizde iyi bir iş çıkaracak mükemmel kişi olarak görüleceğini düşünürdüm." dedi.

Tilburg, basmakalıp olarak "sıkıcı insanların" genellikle sevilmediğini ve çoğunlukla haksız önyargılar nedeniyle etraflarındaki insanların onlardan uzaklaştığını söyledi. "İnsanların onlardan kaçınmayı seçmeleri gerçeği, sosyal dışlanmaya yol açabilir ve yalnızlığı artırabilir, bu da yaşamları üzerinde gerçekten olumsuz bir etkiye yol açabilir." dedi.

İşte en sıkıcı ve en heyecan verici işleri içeren çalışmanın sonuçları:

EN SIKICI 5 MESLEK

Veri analizi

Muhasebe

Sigortacılık

Temizlik

Bankacılık

EN HEYECAN VERİCİ 5 MESLEK

Performans sanatları

Bilim

Gazetecilik

Sağlık personeli

Öğretmenlik

Bu "sıkıcı" işlerden bazıları, "en heyecan verici" işlerden daha fazla para kazanabilir. Veri şirketi Payscale'e göre, bir veri analistinin ortalama maaşı yılda 62.754 dolar civarında. Glassdoor'a göre bu, sahne sanatlarında çalışan birinin ortalama maaşından yılda yaklaşık 10.000 dolar daha fazla.

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31/03/2022 18:01