En son numunenin normal değerde çıkması, geçmişte alınan kirli yakıtı temize döndürmez

Bu memlekette hiç alışık olmadığımız şeyler yaşamaya devam ediyoruz ve bunu yapanlar kendisini çok akıllı zannediyor.

Başbakan Ersan Saner’in Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) gelecek son yakıtla ilgili apar topar Başbakanlık Denetleme Kurulu ve Ombudsman eşliğinde numune alması çok büyük bir oyun, çok büyük bir numaraydı aslında.

Başbakan Saner, bu numune alma işini birçok kişinin zannettiği gibi KIB-TEK’i, ülkeyi düşündüğünden ya da hükümet ortağı YDP’ye veya Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’ya güvensizliğinden yapmış değil.

Tam tersine hem kendini hem de hükümet ortağını aklamak için bir numara çevirmiştir.

Başbakan Saner, aylardır ülke gündeminde olan KIB-TEK sorunlarına olumlu anlamda dahil olmamış, “nedir oralarda olanlar” diye hesap sormamış, tam tersine yasaya aykırı olduğu halde Bakanlar Kurulu kararlarıyla “doğrudan alımların” önünü açmıştır…

Nitekim Yüksek İdari Mahkemesi (YİM) Bakanlar Kurulu’nun, Kamu İhale Yasası’nı by pass edip hem doğrudan alımlara karar verme yetkisi olmadığı, hem de kirli yakıt alındığı gerekçesiyle ara emri kararı vermiş, alımları durdurmuştu…

Tabii mahkeme kararını takan yok… Ancak önceden alınan yakıtların kirli olduğu, şartnameye uymadığı belgelerle ortaya çıkınca, medyaya düşünce ve KIB-TEK’in Müdür Yardımcısı mahkemede gelen yakıtın kirli olduğunu itiraf edince, Başbakan Saner’in kendine göre bir manevra yapması şart oldu ve yaptı da…

Aslında bakarsanız, Başbakan Saner ve Başbakan Yardımcısı Arıklı, bu senaryoyu önceden ayarladı. Bu kez kirli yakıt gelmeyecek, denetim organı kurumlarının yetkilileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri nezdinde numune alınacak, laboratuvara gönderilecek ve temiz çıkınca “Aha bakın boşuna tantana çıkardınız” denecekti.

Tam da öyle oldu… Önceden gelen “kirli yakıtla” son gelen yakıt aynı değildi tabii ki… Son yakıt limitlere uygun çıkınca sanki geçmiş de temizlenecekti.

Olur mu öyle şey? Son yakıt numunesi normal limitlerde çıktı diye önceki kirli yakıtlar yok mu sayılacak? Belgelerle kanıtlanan kirlilik ve ayrıca KIB-TEK Müdür Yardımcısı’nın “yakıt kirlidir” itirafı unutulsun mu? Dokuz aydır KIB-TEK’teki hem yakıt, hem diğer ihtiyaçlarla ilgili sürekli doğrudan alımlar yapıldığı görmezden mi gelinecek?

Evet, son gelen yakıt limitlere uygun çıktı diye Başbakan Ersan Saner ile Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, kamuoyundan özür bekliyor. Buna, “Çabuk hırsız ev sahibini bastırır” derler…

Birçok kişinin aslında bu yakıtın da kirli olduğu ama “normal limit” diye rapor alındığı yönünde şüphesi var. Bu ülkede artık ülkeyi yönetenlere hiç güven kalmadı çünkü. Ben oralara hiç girmiyorum. Ben alınan sonucu doğru kabul ediyorum ama zaten senaryo yazılmıştı.

Zaten bu yakıt diğerleri gibi olmayacaktı. Bu nedenle Başbakan Saner, bu kadar kendinden emin rol kesiyordu.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu ve Ombudsman’ı oralara gönderdiler, bu kurumların yetkililerini gemilerin üzerine çıkardılar… Neden? Çok yanlış bir durum. Başbakanlık Denetleme Kurulu ile Ombudsman noter midir? Kurulun bir üyesi ve Ombudsman Emine Dizdarlı’ya noterlik yaptırmak doğru mudur? Bence doğru değildir… Bu kurumların görevi bu değil, olamaz ve örneği yoktur…

Bu kurumlar denetlemekle yükümlüdür, gidip de orada onların kontrolünde numune almak nedir Allah aşkına? Dünyanın neresinde var böyle bir şey? Uzmanlık alanı olmayan bir konuda bu kurumları kullanmak, adeta oyununa alet etmek gerçekten ayıptır…

Numune alacak olan kişilere güvenmiyorsanız polis gönderseydiniz. Ne münasebet denetleme kurumlarını hiç işi olmayan bir konuda görevlendirmek, sandala bindirmek, gemiden halat atmak, halatla gemiye tırmandırmak ve numune alımını izlettirmek…

Bu kurumların yetkilileri elektrik mühendisi mi, makine mühendisi mi? Bu alanda uzman mıdırlar? Ne anlarlar bu işten ve neden onlara noter görevi yaptırılır?

Oyununuza bu kurumları alet etmek, oyununuzda figürana dönüştürmek yanlıştır, bu kurumların prestijini sarsan bir durumdur. Evet, onlar iyi niyetli davranmış, görev bilinciyle hareket etmiştir ama siz onlar kadar iyi niyetli değilsiniz Sayın Saner ve Sayın Arıklı…

Son tahlil normal çıktı diye aylardır yaşanan rezillikler yok sayılacak ha? İptal edilen ihaleler, yığınla doğrudan alımlar, “yakıt bitti, bitiyor”, “karanlıkta kalacağız” gibi sürekli sünnetçi korkusu salma, ülkede her gün planlı elektrik kesintileri yapma, Rum tarafından sürekli elektrik alma, kuruma elektrik sayacı alamaz duruma gelme, evine, apartmanına girecek insanları mağdur etme, bozulan, devre dışı kalan makineler, kurumu zarara sokturacak gereksiz alımlar ve daha neler neler… Hepsini silelim ha?

Bir numune normal değerlerde çıktı diye tüm bunlar unutulacak, yok sayılacak ha? Üstelik özür bekleyeceksiniz. Ayıp gerçekten, hem de çok ayıp. Özür dilemesi gereken sizsiniz. Hem aylardır skandallara imza attığınız için hem de bu “numune temiz çıktı” oyunu oynadığınız için…

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21/09/2021 22:52