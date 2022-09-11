ÖZEL HABER/ BATUHAN BORAKAN

Kıbrıs'ta Lefkoşa'da iki taraf arasında bugün tampon görevi gören Lefkoşa Uluslararası Havalimanı tam bir hayalet şehir görünümünde.

Lefkoşa Uluslararası Havalimanı’nın inşası 1939 yılında tamamlandı.

İlk olarak Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından uzun süre kullanılan havalimanı şuanda resmi olarak hala İngiliz Savunma Bakanlığı'na ait.

Lefkoşa Uluslararası Havalimanı, ilk olarak sivillerin kullanımına 1968 yılında açıldı, Fakat açıldıktan kısa bir süre sonra gerçekleşen Kıbrıs sorunu ve 1974 yılında adada Kıbrıs Harekatı'nın başlamasından sonra ticari uçuşlara ara verilmiştir ve kapatıldıktan sonra Yeşil Hat denilen BM askerlerinin bulunduğu Alayköy (Gerolakkos)’ta bulunan ara bölgede kaldığı için hiçbir zaman tekrar açılmadı.

En son uçuş 20 Temmuz 1974'teydi

Havalimanından en son uçuşu, 20 Temmuz 1974'te büyük çatışmalar sürerken Kıbrıs Havayolları'na (Cyprus Airlines) bağlı Hawker-Siddeley - Trident uçağı yaptı.

İşte Lefkoşa Uluslararası Havalimanı’nın geçmişten günümüze olan bazı görüntüleri:

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11/09/2022 21:00