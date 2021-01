En sonunda başardınız, işte geldik başladığımız noktaya, 11 ayda pes ettik

İşte geldik mi başladığımız noktaya? Geldik geldik, hatta başladığımız noktadan bile daha kötü durumdayız. Ne büyük bir travma… Halbuki biz o korkunç başlangıçla bir daha yüzleşmek istemiyorduk…

Ülkemizde salgının görülmesinin yıldönümüne bile gelemedik, 11 ayda pes ettik. Bugün, yani 28 Ocak 2021’de ‘game over, let the game begin’ durumu… Oyun bitti, oyun tekrar başlasın noktasındayız. Tabii ki yaşadıklarımız bir oyun değil, korkunç küresel bir salgınla mücadele ediyoruz.

Tüm dünyada ülkeler salgınla baş etmekte zorlanıyor, dünyayı izleyip neler yaptıklarına bir baksak, bu küçücük ülkede tedbir alabilirdik, çok daha iyi durumda olabilirdik. Gördük de bunu, gerçek anlamda kapanınca, bunu sulandırmayınca, tedbirli olunca, vakaların sıfıra varabileceğini veya çok az olabileceğini yaşayarak gördük.

Ancak bunlar aldattı bizi… Hatta şımarttı… Aldanmamalıydık, şımarmamalıydık… 70 küsur gün sıfır vaka çıkması, sonra da düşük seyretmesi, çok az kişinin yaşamını yitirmesi bizi havaya sokmamalıydı.

Vardı başka ülkelerde de çok iyi duruma gelip de tekrar patlayan, onlara bakmalı tedbirli olmalıydık.

Yapmadık, yapamadık… Başta bu ülkeyi yönetenler, sonra da halkımızın büyük bir bölümü, sanki de salgın son bulmuş gibi davrandı. O baştaki korkumuzu, tedbirimizi bir tarafa bıraktık, zannettik ki Mart 2020’nin öncesine dönebileceğiz, arada yaşadıklarımızı sileceğiz ve hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne büyük bir yanılgıydı bu böyle…

Uzmanlar söyledi böyle olmayacağını, Mart 2020 sonrasının bir daha eskisi gibi olmayacağını, çok uzun süre normale dönemeyeceğimizi, hatta çok uzun yıllar “pandemi tedbirli” yeni bir hayat benimsememiz gerektiğini anlattılar ama anlamak istemedik.

Tabii önce bu ülkeyi yönetenler ayak uyduramadı yeni yaşama… Onlar kendi ezberleriyle yönettiler ülkeyi, bırakın yeni bir anlayışla ülkeyi yönetmeyi, eski kötü ne kadar alışkanlıkları varsa hepsini hortlattılar. Salgın ortalığı hem sağlık hem ekonomik bakımdan yakıp yıkarken, onlar seçim kazanmak, makama oturmak, başkan olmak, partizanlık yapmak peşindeydi.

Ne partizanca istihdamdan vazgeçtiler ne de devletin diğer imkanlarını dağıtmaktan… Ülkeyi yönetenler, geleceği görecek, öngörülü olacak, tedbir alacak durumda değildi, çünkü onları bencilce davranışları, kişisel hırsları engelliyordu.

Halkın korkup tedbirli davrandığı, sağlıkçıların üstün çalışmaları ve bir miktar şansımız sayesinde vakaların azalmasını “başarı” olarak görüp, onun üzerinden herkes kendi pozisyonunu sağlamlaştırmaya, bu durumu övünme meselesi yapmaya başladı. “Başarı” diye diye tam havalandılar, aslında ortada bir başarı da yoktu, özellikle salgının ekonomi bacağında çok büyük bir başarısızlık vardı.

Eşitlikten yoksun bir anlayışla, önce devlet çalışanlarıyla özel sektör çalışanlarını birbirine düşürdüler, sonra özeldeki sektörler birbirine düşman oldu. Batan battığı yerde kaldı, işyerini kapatan kapattığı yerde… İşsizler ordusu yaratıldı, birçok kişi daha düşük maaşlara başka işlere kaydı.

Halen maaş alamayan, yarım maaş alan, maaşının üçte ikisini alan çalışanlar var. Halen 1500 TL katkıların tamamı ödenemedi, aralık ayından alacağı olan var. Durum her gün daha da kötüye gidiyordu ama onlar göremiyor, halen başarı öyküsü yazıyordu kendince. Daha düne kadar övünenler oldu. Uyarılar fayda etmiyordu onlara.

Tedbir alamadılar, almıyorlar… Salgınla uğraşan sağlık çalışanlarına arzu edilen takviye bir türlü yapılamadı, salgınla ilgili denetim unutuldu, ciddiye alınmadı, bazı kararlar sulandırıldı, bazı kesimlere göz yumuldu, ‘Acil durum Hastanesi’ bitti ama ne açılabilmesi için ortada planları var ne de orada çalışacak personel istihdam edildi… Dünyanın birçok ülkesi aşıya ulaşamazken, Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nden ülkemize aşı gelmesi gibi bir nimeti bile doğru dürüst bir “aşılama programına” çeviremediler. Aşılamada bile kaos yaşandı…

Salgından kaynaklanan birçok sorun “geliyorum” dedi ya göremediler, ya görüp hantal davrandılar. İlla ki sorun geldi bizi yendi, ondan sonra tedbir almak akıllarına geldi, yani iş işten geçtikten sonra… Lapta ve Alsancak’taki Cobid-19 vakalarına zamanında tedbir almadılar, orada lokal kapama yapmadılar, en sonunda orada başlayan bulaş önce Girne ve Lefkoşa’yı yaktı, ardından da tüm ülkeyi.

Bir hantallık, bir karar alamama acizliği, bir şımarıklıktır gidiyor. Sorunları görüp de zamanında karar alacaklarına, hiç işimiz yokmuş gibi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile Bakanlar Kurulu’nun zıtlaşmasına, güç gösterisine tanık olduk.

Halkın çok ihtiyacıydı sanki “salgın konusunda Başbakan Ersan Saner’in sözü mü geçer, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin sözü mü?” diye film seyreder gibi onları seyredelim, aynı gün içinde açıklanan iki ayrı kararla beynimizi yakalım… “Yapma” dedikçe de yaptılar, aynı şeyleri tekrar tekrar yaşattılar bize.

Bu arada halka “kurallara uyun” dediler, erken seçim ve kurultay telaşıyla gittiler köylere seçim gezileri yaptılar, maskesiz- mesafesiz, salgın kurallarını ihlal ettiler, bir de gafil muhbir gibi fotoğraf paylaştılar.

Onlar seçimlerini düşüne durdun, onlar kavga ededursun, onlar halen “sıfır vaka” günleriyle övünüp, “başarı, başarı” diye pembe masallar anlatadursun salgın ülkeye yayıldı. Hem de öyle bir yayıldı ki “kapanma” istemeyenler bile pes etti, çünkü böyle devam ettikçe canlar da gideceği aşikar oldu.

Muhalefet ta başından işbirliği önerdi, hükümet kabul etmedi, kriz masası ve benzeri uygulamalara karşı çıktı ama dün ve bugün ilk kez muhalefetten yardım istediler, bütçe görüşmelerini kısa kestiler, Sağlık Bakanı Ali Pilli, CTP genel Başkanı Tufan Erhürman’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Bu kadar kötü tablo içinde mecliste tanık olduklarım komik geldi bana nedense, kara komedi gibi. Belki ağlanacak halimize gülmek gibi ama psikolojimiz de darmadağın oldu.

Bugün hükümet tarafı mecliste süt dökmüş kedi gibiydi ama neye yarar, iş işten geçmiş, olacak olan olmuş. Salgın her tarafa yayıldı, bugün hem Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ve Bakanlar Kurulunun toplantıları var. Halk oturmuş “genel kapanma kararının” ne zaman açıklanacağını bekliyor. Başardınız işte, çok büyük bir başarı, eserinizle övününüz, bizi başladığımız noktaya, hatta ondan da kötü noktaya getirdiniz için. Bravo hepinize…

28/01/2021 18:48