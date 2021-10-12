En sonunda bunu da gördük, hükümet, muhalefeti nisap sağlamamakla tehdit ediyor!

Gerçekten çok sıkıldık siyasetin kısır tartışmalarından, iktidar partilerinin halkı aptal yerine koyan tavır ve açıklamalarından…

UBP-DP-YDP Azınlık hükümeti, birkaç pazarlıkçı milletvekili nedeniyle kurulduğu günden beridir nisap sorunu yaşıyor… Hükümet, en az son beş oturumdur nisabı sağlayamıyor.

Bu hükümet azınlık hükümeti olduğunu, Halkın Partisi’nden üç milletvekilini istifa ettirerek koltuk değneği yapıp yürüdüğünü unutmuş gibi görünüyor.

Normal hükümet rüyası gören bir azınlık hükümeti… Kendi içlerindeki milletvekilleri isteyerek nisap sağlamıyor, nisabı kişisel pazarlığa çeviriyor, iktidar partileri kendi içlerine bakacaklarına muhalefeti suçluyorlar “neden nisap sağlamıyorsunuz?” diye.

İsteyen istediği pazarlığı yapacak, boyunun ölçüsüne bakmayan küçük ortakların birkaç milletvekili memleketle ilgisi olmayan kişisel isteklerini başbakanın önüne koyacak, onlara bir şey demeyeceksiniz da muhalefete yükleneceksiniz… E ayıp artık…

Azınlık hükümeti kendisini boy aynasında dev gibi gördüğüne göre nisabı da sağlamalıdır…

Yine kaç oturumdur nisap sorunu yaşayan hükümet partileri, kendi içlerindeki sorunu çözeceğine, muhalefete nispet yapıp perşembe günü isteyerek meclise girmeyecekmiş.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “Hükümet, perşembe günü Meclis’e girmeyecek” dedi.

Herhalde meclis tarihinde bir ilktir… Bugüne kadar hep muhalefet partileri söylemiştir bu sözü ama ilk kez iktidar partileri, muhalefeti tehdit ediyor, “meclise girmeyiz” diye. Çok tuhaf…

Peki neden iktidar partileri meclisi açmayacakmış? Bildiğiniz gibi mecliste pazartesi günleri yasama günüdür, yani hükümet hazırladığı yasaları meclise getirir.

Tabiatıyla meclisin yasa yapma gününde, hükümetin meclise yasa getirdiği günde iktidar partilerinin nisabı sağlaması beklenir. İktidar partileri kendi görev günlerinde geçerli bir mazeret sunamadan nisap sağlayamadığında muhalefet, nisaba yardımcı olmaz. Hükümet kendi içinde sorun yaşar, iktidar milletvekilleri bazı pazarlıklar nedeniyle nisabı sağlamazsa, muhalefet neden onlara yardımcı olsun ki? Tabii eğer ortada iktidar milletvekillerinin bir sağlık sorunu veya zorunlu yurt dışı görevi varsa muhalefet meclisin açılmasını sağlar.

Perşembe ise denetim günüdür, muhalefet sorunları gündeme getirir, konuşmalar yapar, iktidar partilerine sorular yöneltir. Muhalefet genellikle iktidar nisabı sağlayamasa da denetim günü meclisin açılmasına yardımcı olur. Çünkü pazartesi iktidarın günüyse, perşembe muhalefetin günüdür. Muhalefet denetim gününün boşa geçmesini istemez.

İşte muhalefete denetim görevini yaptırmamak için iktidar partileri perşembe günü meclise girmeyecekmiş. “Siz bize pazartesi nisaba katkı yapmazsanız biz de size perşembe günü denetim yaptırmayız” diyorlar yani.

İktidar partilerinin böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur. Hükümet, nisap sorunu yaşamayacağı, meclisi açabileceği iddiasıyla kurulur. Pazartesi de perşembe de nisabı sağlamalıdır. Öyle milletvekillerinin kişisel pazarlıklarına alet olamayacak kadar ciddidir meclis. Çocuk oyuncağı değildir.

İktidar partilerinin perşembe günü meclise girmeme kararından derhal vazgeçmesi gerekir. Bir de bunu yaparak tarihe mi geçmek istiyorlar? Meclisin denetim günü de çok önemlidir, halkın sorunlarının gündeme getirildiği ve iktidara soruların yönetildiği gündür. Yani meclis perşembe günleri halkın sesidir.

Üstelik muhtemelen yarın da nisap sağlanamayacağı için perşembe günü hem yasama hem denetim günü olacaktır. İktidar partileri muhalefeti konuşturmayacak diye aslında kendi kendini de cezalandırmış olacak. Gerçi kimin umurumda ki bunlar?

Hükümetin küçük ortakları DP ve YDP’nin bakmayın öyle basına servis ettikleri haberlerde, “uçtuk, yükseldik, diklendik, gümbür gümbür geliyoruz” dediklerine, erken genel seçimde ciddi bir baraj stresi yaşayacak ve yeni dönemde bir hükümette yer alamayacaklar. Şimdi kalan süreyi en iyi şekilde kullanmak istiyorlar.

DP ile YDP, MYK’larını toplayacakmış da hükümeti değerlendirecekmiş, karar alacakmış, UBP’den şikayetçiymişler, hükümet programı uygulanmıyormuş… Hikaye… Güler misin ağlar mısın? Herkes Başbakan Ersan Saner’i suçluyor küçük ortaklara söz geçiremiyor, küçük ortaklar tuttukları kurumları darmadağın ettiler diye. Küçük ortaklar ise UBP’yi suçluyor istedikleri olmuyormuş diye…

Daha ne olsun? Daha ne kadar talan edeceksiniz kurumları, daha ne kadar başarısızlıklara imza atacaksınız? Hükümet bir bütün daha ne kadar ülkeyi perişan edecek, daha ne kadar başarısızlıklara, beceriksizliklere, ihmallere tanık olacağız?

Ha bir de şu var, yasal olarak seçim yasakları üç ay ama hükümet 60 gün olmasını istiyor. Nedeni de yarım kalan işler varmış da onları yapacaklarmış… Yaaa 10 ayda yapmadıklarınızı bir ayda yapacaksınız. Sakın ola partizanlık yapmak için zaman kazanmak istiyor olmayasınız.

Sorunlar altında ezilen halk can derdinde, bunlar ise başka dertte… Onlar ne derse desin, biz onların niyetini çok iyi okuyabiliyoruz. Siyaset bu kadar da ayağa düşürülmemeli…

Bu habere tepkiniz:



12/10/2021 22:35