En tehlikeli ve en güvenli ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Araştırmada, ülkelerin jeopolitik riskleri, küresel güvenlik tehditleri ve çeşitli faktörler dikkate alınıyor. Türkiye'nin bu yılki sıralamadaki risk derecesi de belli oldu.

Dünyanın En Güvenli Ülkeleri

Dünya genelinde güvenli ülkeler arasında başı çeken 6 ülke dikkat çekiyor. Özellikle İskandinav ülkeleri listenin en üst sıralarında yer alıyor.

Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri

Araştırma sonucu hazırlanan listede bordo renkle işaretlenen ülkeler, en tehlikeli yerler olarak öne çıkıyor.

Seyahat Edenler İçin Tehlikeli Ülkeler

Seyahati sevenler için dikkat edilmesi gereken kırmızı renkle işaretlenmiş ülkeler, seyahat sırasında karşılaşılabilecek güvenlik risklerine sahip yerler arasında gösteriliyor.

İşte 2024 Yılının En Tehlikeli ve En Güvenli Ülkeleri

Güvenlik Seviyesi Ülke Renk En Güvenli İzlanda - En Güvenli Lüksemburg - En Güvenli Norveç - En Güvenli İsviçre - En Güvenli Danimarka - En Güvenli Slovenya - En Tehlikeli Güney Sudan Bordo En Tehlikeli Afganistan Bordo En Tehlikeli Suriye Bordo En Tehlikeli Libya Bordo En Tehlikeli Somali Bordo En Tehlikeli Orta Afrika Cumhuriyeti Bordo En Tehlikeli Yemen Bordo En Tehlikeli Irak Bordo En Tehlikeli Ukrayna Bordo Seyahat Edenler için Tehlikeli Honduras Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Haiti Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Venezuela Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Mali Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Nijerya Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Burkina Faso Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Sudan Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Etiyopya Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Pakistan Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Myanmar Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Papua Yeni Gine Kırmızı

Bu tablo, en güvenli, en tehlikeli ve seyahat edenler için riskli ülkeleri içeriyor.

Türkiye Kaçıncı Sırada?

Araştırmada Türkiye, turuncu renkle işaretlenerek orta güvenlik seviyesindeki ülkeler arasında yer alıyor ve risksiz ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Peki Renklendirmeler Ne Anlama Geliyor?

Bordo Renk: En tehlikeli ülkeler

Kırmızı Renk: Seyahat edenler için tehlikeli ülkeler

Turuncu Renk: Orta güvenlik seviyesine sahip ülkeler