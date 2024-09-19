En tehlikeli ve en güvenli ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

International SOS tarafından yapılan 2024 araştırmasında, dünya genelinde seyahat güvenliği riskleri değerlendirildi. Türkiye'nin listede hangi sırada olduğu ve hangi ülkelerin en güvenli ya da en tehlikeli kabul edildiği açıklandı

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19/09/2024

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En tehlikeli ve en güvenli ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Araştırmada, ülkelerin jeopolitik riskleri, küresel güvenlik tehditleri ve çeşitli faktörler dikkate alınıyor. Türkiye'nin bu yılki sıralamadaki risk derecesi de belli oldu.

Dünyanın En Güvenli Ülkeleri

Dünya genelinde güvenli ülkeler arasında başı çeken 6 ülke dikkat çekiyor. Özellikle İskandinav ülkeleri listenin en üst sıralarında yer alıyor.

Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri

Araştırma sonucu hazırlanan listede bordo renkle işaretlenen ülkeler, en tehlikeli yerler olarak öne çıkıyor.

Seyahat Edenler İçin Tehlikeli Ülkeler

Seyahati sevenler için dikkat edilmesi gereken kırmızı renkle işaretlenmiş ülkeler, seyahat sırasında karşılaşılabilecek güvenlik risklerine sahip yerler arasında gösteriliyor.

İşte 2024 Yılının En Tehlikeli ve En Güvenli Ülkeleri

Güvenlik Seviyesi Ülke Renk
En Güvenli İzlanda -
En Güvenli Lüksemburg -
En Güvenli Norveç -
En Güvenli İsviçre -
En Güvenli Danimarka -
En Güvenli Slovenya -
En Tehlikeli Güney Sudan Bordo
En Tehlikeli Afganistan Bordo
En Tehlikeli Suriye Bordo
En Tehlikeli Libya Bordo
En Tehlikeli Somali Bordo
En Tehlikeli Orta Afrika Cumhuriyeti Bordo
En Tehlikeli Yemen Bordo
En Tehlikeli Irak Bordo
En Tehlikeli Ukrayna Bordo
Seyahat Edenler için Tehlikeli Honduras Kırmızı
Seyahat Edenler için Tehlikeli Haiti Kırmızı
Seyahat Edenler için Tehlikeli Venezuela Kırmızı
Seyahat Edenler için Tehlikeli Mali Kırmızı
Seyahat Edenler için Tehlikeli Nijerya Kırmızı
Seyahat Edenler için Tehlikeli Burkina Faso Kırmızı
Seyahat Edenler için Tehlikeli Sudan Kırmızı
Seyahat Edenler için Tehlikeli Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kırmızı
Seyahat Edenler için Tehlikeli Etiyopya Kırmızı
Seyahat Edenler için Tehlikeli Pakistan Kırmızı
Seyahat Edenler için Tehlikeli Myanmar Kırmızı
Seyahat Edenler için Tehlikeli Papua Yeni Gine Kırmızı

Bu tablo, en güvenli, en tehlikeli ve seyahat edenler için riskli ülkeleri içeriyor.

Türkiye Kaçıncı Sırada?

Araştırmada Türkiye, turuncu renkle işaretlenerek orta güvenlik seviyesindeki ülkeler arasında yer alıyor ve risksiz ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Peki Renklendirmeler Ne Anlama Geliyor?

Bordo Renk: En tehlikeli ülkeler
Kırmızı Renk: Seyahat edenler için tehlikeli ülkeler
Turuncu Renk: Orta güvenlik seviyesine sahip ülkeler

19/09/2024 10:01
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TAGS: Türkiye, International SOS, haber
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