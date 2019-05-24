En Ufak Dumanı Dahi 177'ye Bildirin...

Orman Dairesi, mevcut hava koşulları sebebiyle oluşabilecek yangın tehdidine karşın halka uyarıda bulundu.

Orman Dairesi, yazılı bir açıklama yaparak halkın orman yangınlarına karşı temkinli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre ülkenin 23-29 Mayıs tarihleri arasında sıcak ve rüzgarlı havanın etkisi altında olacağını ve bu sebeple de ormanlardaki yangın tehlikesi ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Orman Dairesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Meteoroloji Dairesi’nden elde edinilen bilgiler ışığında, 23 – 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında ülkemiz genelinde sıcak ve rüzgârlı havanın etkili olacağından dolayı, ormanlarımızda yangın tehlikesinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Yangınların çıkış sebepleri dikkate alındığında %99,1’i insan eliyle (ihmal ve dikkatsizlik, kaza, meçhul, kasıt v.s) geriye kalan sadece %0,9’u ise yıldırımdan kaynaklanmaktadır. Bu verilerden anlaşılacağı gibi, ülkemizin içinde bulunduğu bu sıcak günlerde vatandaşlarımız, özellikle araç ile seyir halindeyken dışarıya sigara izmariti atılmaması ve ateş yakılması yasak olan alanlarda ateş yakılmaması konusunda çok dikkatli olmalıdırlar. Özellikle son dönemlerde yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin neden olduğu yangınlar, hem ülkemizin milli serveti olan ormanlarımızı hem de çıkan yangınları söndürmek için özveriyle çalışan insanlarımızı tehlikeye atmaktadır.

Vatandaşlarımızın görecekleri en ufak bir dumanı, hiç zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı olan ‘Alo 177’ Orman Dairesi’ne veya yangın ihbar hattı ‘Alo 199’ İtfaiye’ye haber vermeleri çok önemlidir. Aynı şekilde, herhangi bir yangın vukuunda ise tüm vatandaşlarımızın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılmaları ve her türlü imkanlarını seferber ederek, yangını söndürmeye çalışmaları hem yasa gereği hem de vatandaşlık görevidir.

Tüm bunlar göz önünde tutularak, herhangi bir yangının başlangıcına sebebiyet verilmemesi ve yangınsız bir mevsim geçirilmesi yönünde vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri hususunu önemle hatırlatırız.”